Un medio impreso aseguró que el prometido de Jessica Segura, actriz que aparece en 'Me Caigo de Risa', quiso seducir a su mejor amiga.

MÉXICO.— Jessica Segura, quien es parte del popular show 'Me Caigo de Risa', está envuelta en la polémica, pues una medio dio a conocer que su prometido habría intentado seducir a Oka Giner cuando se encontraba de luto por la muerte de su padre.

El mismo medio aseguró que al ser muy buenas amigas, Oka decidió contárselo a Jessica, e incluso le mostró pruebas de dicho coqueteo, que por supuesto ella habría rechazado desde un principio, pero la actriz no le creyó.

Su prometido acosó a su mejor amiga

La revista Tvnotas dio a conocer la entrevista que le hizo a una supuesta fuente cercana a la actriz de “Me caigo de Risa”. Ahí la persona reveló que todo comenzó en diciembre de 2019 cuando falleció el padre de Oka y el prometido Jessica Segura, Adrián Pous, aprovecho para acosarla.

De acuerdo con la fuente anónima "Oka empezó a sentir que Adrián la abrazaba y la agarraba de forma que la hacía sentir incómoda" pero no dijo nada, pues "Jessica y su prometido estuvieron con ella para apoyarla en todo" y Oka "pensó que estaba confundiendo las cosas”.

Pous continuó con su acoso a Oka a través de mensajes de texto, los cuales al principio eran "amistosos", pero con el tiempo fueron "subiendo de tono". Pero Adrián también empezó a darle “Me Gusta” a las publicaciones de la actriz. En algunas ocasiones hasta le hacía comentarios como “preciosa” o “dame un beso”...

Todo empeoraría cuando el prometido de Jessica le habría pedido “pasar una noche con ella”, algo que por supuesto rechazó por dos grandes razones: era el futuro esposo de su mejor amiga y ella ya tenía una relación con Ignacio Redondo.

Luego de esta "declaración", Oka decidió contarle lo ocurrido a Jessica, pero ésta no le creyó e incluso "le dijo que estaba mintiendo". La amistad se terminó y ella decidió seguir "con el traidor de su novio".

Está aferrada a Adrián

La persona entrevistada indicó que "Adrián negó todo y no pasó a más", pues “Jessica está aferrada a seguir con Adrián porque no acepta otro fracaso en el amor, ella es divorciada y tiene casi 40 años, no quiere ser una solterona quedada".

