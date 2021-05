Pronostican temperaturas de hasta 41°C para mañana en Mérida

Sistema anticiclónico ocasionará ambiente caluroso en extremo

MÉRIDA, Yucatán.- El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos (Ciafeme) de la Uady emitió su reporte del Tiempo registrado el día de hoy, lunes 10 de mayo de 2021, así como el pronóstico para mañana martes para el estado de Yucatán.

En su reporte, el Ciafeme informa que, para el día de mañana, un sistema anticiclónico ocasionará ambiente de caluroso a muy caluroso y de muy caluroso a caluroso en extremo con cielo mayormente despejado y vientos del este y sureste.

A continuación los reportes de las temperaturas máximas que se registraron este lunes:

En Mérida:

Ciafeme Nororiente: 38.9 C

Observatorio suroeste : 38.6 C

Gerpy poniente: 37.5 C

En el interior del estado:

Costa

Progreso: 37.8 C

Celestún: 37.1 C

Oriente

Valladolid: 36.7 C

Noreste

Tizimín: 35.9 C

Río Lagartos: 37.0 C

Pronóstico para mañana martes

El Ciafeme señala que, continuará el dominio anticiclónico que ocasionará ambiente de muy caluroso a caluroso en extremo, con cielo mayormente despejado, con viento del este y sureste.

Las temperaturas mínimas esperadas estarán entre los 21° C a 25° C al amanecer y las temperaturas máximas se estiman entre los 35° C y los 37° C para la costa y de 37° C a 41° C en las primeras horas de la tarde para el resto del estado, incluyendo la ciudad de Mérida.

Más información: www.ciafeme.uady.mx.- (Por: Juan Vázquez Montalvo).