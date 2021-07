Reporte de aglomeración en chelerías de Tepito abre debate de clasismo

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México, informa que se revisará el tema de chelerías que aglomeran más de 40 personas en Tepito.

No obstante, asegura que entiende que muchos jóvenes están buscando espacios de convivencia ante la pandemia, por lo que pidió que tengan todas las medidas de salud.

A pregunta expresa de que en la zona de Tepito hay chelerías que aglomeran de 40 a 50 jóvenes sin las medidas sanitarias y que incluso hacen shows de strippers, y que no hay presencia policiaca; Sheinbaum niega que no haya vigilancia.

"Vamos a revisar en particular el tema de las chelerías en esta zona" y añade que siguen los operativos en establecimientos.

Claudia Sheinbaum comenta que la Ciudad de México se encuentra en una situación distinta que cuando inició la pandemia y que es necesario acelerar el proceso de vacunación para el resto de personas que faltan y adelanta que este viernes darán a conocer una campaña sobre "Salud en Tu Vida" enfocada a los jóvenes.

Pese al incremento de casos de coronavirus en la capital, decenas de jóvenes de 20 a 30 años acuden los fines de semana a las chelerias que se instalan en diversas calles de Tepito, donde no se respeta la sana distancia ni el uso de cubrebocas, pero bailan al ritmo de la música de reggaeton, algunos lugares cuentan hasta con strippers.

Algunos internautas criticaron al medio que publicó las imágenes de la chelería en Tepito, y que no se destacara que las mismas aglomeraciones se presentan en restaurantes y bares de la Condesa o Polanco; plazas consideradas para personas de determinado estatus social.

La publicación rápidamente generó reacciones que acusaron de clasista al medio que publicó las imágenes en las que se puede ver incluso a jóvenes madres con niños en brazos, ambos sin cubrebocas.

A continuación algunas reacciones y memes sobre Tepito, la Condesa y Polanco:

México mágico y clasista, tanto los de Tepito como los de la Condesa ponen su granito de arena para los contagios si no siguen las medidas mínimas de prevención.



El detalle es que a un grupo le sacan nota y a los otros no, unos pueden ir a vacunarse al extranjero y los otros no