Saturan línea de salud en EE.UU por sugerencia de Trump

Más de 100 llamadas con preguntas sobre el uso de detergentes y desinfectantes se atendieron ayer viernes por la línea de salud de Maryland tras las declaraciones de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en las que aseguraba que quizás inyectar este tipo de productos en los enfermos de coronavirus podría ser una solución para acabar con el virus.

La Agencia de Manejo de Emergencias de Maryland salió al paso tras recibir una gran cantidad de preguntas y pidió a la población que "bajo ninguna circunstancia" se utilicen desinfectantes para tratar el coronavirus, según informó Business Insider.

ALERT🚨: We have received several calls regarding questions about disinfectant use and #COVID19.



This is a reminder that under no circumstances should any disinfectant product be administered into the body through injection, ingestion or any other route.