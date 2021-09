"The Last Of Us", revelan la primera imagen de la serie de HBO

El emblemático juego de The Last of Us será llevado a la realidad por HBO y este día fue revelada la primera imagen donde podemos ver a Joel (Pedro Pascal) y Elli (Bella Ramsey) en una colina mientras observan un avión destruido a la distancia.

Según se puede apreciar en esta primera imagen, la caracterización de los personajes parece apegarse fielmente al videojuego. En la gráfica ambos personajes llevan a cuestas sus emblemática mochilas, las cuales, debido a su travesía, ya lucen sucias y maltratadas por el desgaste y la humedad de la ambientación.

Aquí está la primera imagen del video juego.

Imagen de The Last of Us

El juego The Last Of Us es una aventura de acción que fue exclusiva para la consola PlayStation 3 que plantea un escenario catastrófico para la raza humana. El juego fue desarrollado por Naughty Dog, creadores de otras franquicias de mucho éxito como Uncharted y Crash Bandicoot.

