Yalitza luce vestido de más de 42 mil pesos en fiesta previa a los Oscar

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- “Vanity Fair” organizó una fiesta para festejar las nominaciones de las cintas que estarán presentes en los Oscar de este año, en la cual estuvo presente Yalitza Aparicio quien llegó con un vestido dorado.





Yalitza Aparicio (Foto: AP)

Para esta ocasión, la intérprete de “Cleo” en “Roma“, llevó un vestido dorado con hombros abullonados, mangas a tres cuartos y holanes, esta vez sin escote.

El auténtico look fue firmado por The Vampire’s Wife y está fabricado en seda dorada con chifón metálico. El modelo se llama “The Cinderella Dress” que en español se traduce como “El vestido de Cenicienta.”

Según la página oficial, el vestido posee una excelente confección que ayuda a delinear la figura.

Su costo es nada más y nada menos que de mil 695 libras esterlinas, lo que equivale a 42 mil 500 pesos aproximadamente.

Para complementar el atuendo, Yalitza y su estilista, Sophie Lopez eligieron joyería de David Yurman, Anita Ko y de Irene Neuwirth.

Asimismo que eligieron un cabello lacio hacia atrás y maquillaje sencillo, a excepción de los labios que fueron pintados de un tono uva.