Yucateca exige pastel para el día de las madres tras ser expuesta en redes

La ahora apodada #LadyChsipitas reapareció en redes sociales para pedir un pastel para el 10 de mayo como "reparación de los daños" tras ser expuesta.

MÉRIDA.— Una mujer quien pedía un reembolso por unos cupcakes, se convirtió en noticia viral. La fémina identificada como Sonia Mercedes recibió las críticas y burlas, luego de que se diera a conocer que reclamaba el dinero de un producto que ya se había comido, pero que "no le gustó".

Sin embargo, la ahora apodada #LadyChispitas regresó a las redes sociales para exigir un pastel por el día de las madres.

Mediante varias imágenes se expuso la conversación que sostuvo Sonia con una tienda de repostería. En dicha plática, la mujer pedía el el reembolso por unos cupcakes, los cuales señaló que estaba bien hecho y tenía buen sabor, pero a sus nietos no les gustaron por el simple hecho de que faltaron chispas de color de rosa.

Marina, la joven del vendedora (que en los mensajes la mujer le dice "nena") decidió exponer esta situación que cómo mencionó en la conversación " era la primera vez que alguien le reclamaba algo así" y por supuesto no podía creerlo.

Como era de esperarse, esta situación se viralizó, por lo que la clienta a la que cibernautas apodaron #LadyChispitas se enteró y de nuevo arremetió contra la vendedora, a quien amenazó con quemarla.

Marina volvió a exponer a su "clienta". A través de un nuevo mensaje, Sonia intentó obtener un pastel gratis, pues quería ser compensada por los ataques que recibió en redes social al ser expuesta pidiendo un reembolso. Lo chistoso de su petición fue la forma en la que pidió una "compensación".

“Quiero darte la oportunidad de reparar el error, no me lo des para mis nietos, dámelo para mí, para mi 10 de mayo. Te conviene porque así tu negocio no queda mal. Avísame si te interesa”, le dijo “#LadyChispitas” a Marina.