Alejandro Salazar Lizarraga, especialista en seguros

Un especialista en seguros dispuesto a ayudar a quien lo necesite y sumamente agradecido con quienes han depositado su confianza en él; Alejandro Salazar Lizarraga es una persona orgullosa de la labor que desempeña actualmente.

Licenciado en Comunicación Social, el gusto, la pasión y la asesoría del licenciado Luis Portillo y su promotoría contribuyeron en el camino de Alejandro Salazar Lizarraga como especialista en seguros. La honestidad y proximidad que procura con sus asegurados son aspectos distintivos de Alejandro. “Me especializo en Seguros de Gastos Médicos Mayores y Seguros de Vida y Ahorro para el retiro, principalmente, aunque también puedo apoyar a quien necesite asegurar su auto o su hogar”, señala. Su trabajo, no obstante, no termina al vender una póliza y quedar asegurado el cliente; precisamente ahí es donde empieza: “Yo tengo la responsabilidad de estar atento a cualquier cosa que mi asegurado pueda necesitar”.

En cuanto a la honestidad, considerada muy importante por el especialista, nos comparte lo siguiente: “He sabido de casos en los que el asesor engaña al cliente para poder vender el seguro con mayor facilidad, o casos en los que el asegurado le da a su asesor el dinero en efectivo de la póliza y ese dinero nunca llega a la aseguradora”. Teniendo en cuenta que estas situaciones suceden, Alejandro señala que son acciones que van totalmente en contra de sus valores y convicciones.

Infinidad de personas aún no valoran la importancia de estar asegurados, especialmente en México, donde existe poca cultura al respecto. Sin embargo, el experto explica que es justo ahí donde recae la importancia de su labor: “Los asesores estamos para sensibilizar e informar a los demás acerca de la importancia de estar asegurados”. Esto con el propósito de poder garantizar el bienestar de sus clientes.

¿En qué radica el éxito de tener un agente especializado en seguros y no contratar por Internet?, preguntamos. Él nos responde que si bien contratar por Internet puede ser una vía más rápida de adquirir el servicio, no te dará ningún beneficio adicional, mientras que contratar por medio de un agente de seguros sí: “El agente de seguros es quien velará por tus intereses ante la aseguradora. Debe ser un profesional especializado en la materia, quien te apoyará cuando tengas dudas, cuando requieras hacer un trámite y no sepas cómo hacerlo, cuando necesites pedir un reembolso, y en muchas cosas más. El agente de seguros será tu asesor, tu persona de confianza, y no puede ser reemplazado por una página de Internet”.

Teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria que se vive actualmente en el país, nos preguntamos qué sucede en estos casos: ¿las aseguradoras cubren pandemias? El especialista responde: “¡Claro! AXA, que cuenta con el mejor seguro de Gastos Médicos Mayores del país, ya ha confirmado que todos sus clientes están asegurados desde el primer momento contra Covid-19. Son varias las personas que me han contactado preguntándome sobre qué pasa en esta situación, preguntando si su seguro cubre pandemias, y pueden estar tranquilos de que están protegidos”.

Lo ideal al momento de asegurarse es elegir una compañía sólida que brinde la firmeza de que sabrá responder cuando así se requiera, aconseja el experto. Añade, además, que ante la contingencia que actualmente se vive, lo mejor que se puede hacer es cuidarse y seguir las recomendaciones brindadas por los canales oficiales. Sin duda, la situación actual hará reflexionar a muchos y, quizás, entender la importancia de estar asegurados, finaliza.

Alejandro Salazar Lizarraga, especialista en seguros en su visita al Centro Megamedia Foto: Megamedia

