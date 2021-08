El sábado 7 de agosto, los jóvenes Ángel Antonio Can Brito y Elda María de los Ángeles Canul Burgos, hijos de los señores José Antonio Can Lara, Mirna Isabel Brito Euán de Can, Juan José Canul Solís y Ana María Burgos Ic de Canul, contrajeron matrimonio ante el altar de la iglesia de María Inmaculada, decorada con rosas blancas, alhelíes, lirios y finos follajes en color verde.

Elda María de los Ángeles, quien entró a la iglesia del brazo de su padre, señor Canul Solís, lució un vestido color marfil de corte sirena, confeccionado en encaje y tejido de redecilla, y bordado con cristales de Swarovski.