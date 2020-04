Daniela Ramos Figueroa, de Seguros Monterrey New York Life

Daniela Ramos Figueroa, motivada por el amor, la pasión y el gusto de poder ayudar a las personas en momentos cruciales, se convierte en asesora profesional de seguros y cuenta ya con tres años de experiencia en el campo.

Actualmente socia comercial de Seguros Monterrey New York Life, la mejor aseguradora a nivel Latinoamérica con 175 años de trayectoria, se distingue del resto a través del trato personalizado que brinda, tanto ella como su equipo de trabajo, con el fin de ofrecer el mejor servicio posible, antes, durante y después de contratar con ellos.

Seguros Monterrey New York Life cuenta con las puntuaciones más altas otorgadas por las calificadoras A.M. Best, Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s con respecto a los márgenes de solvencia y confiabilidad, aspecto que hace sentir a la asesora sumamente orgullosa.

Reconocido miembro activo de la asociación financiera Million Dollar Round Table, Daniela considera el papel de los asesores de seguros como crucial, ya que su labor cotidiana consiste en invitar a la reflexión acerca de la importancia de estar asegurados, es decir, de estar respaldados ante momentos de crisis sean éstas de tipo económicas, sanitarias o de cualquier otro.

Especializada en Seguros de Salud, Ahorro, Ahorro para la Mujer, Fondos de Ahorro para la Educación, Ahorro para el Retiro y Seguros de Vida e Invalidez, la asesora hace énfasis en la importancia de elegir un agente de seguros de modo personal y no a través de Internet, ya que esto hace una diferencia abismal. Por su parte, nos comenta: “La gran diferencia es la asesoría personalizada, la calidad y el servicio que yo otorgo a mis asegurados”.

Teniendo en cuenta la tan complicada situación actual que se vive con respecto al Covid-19 y la incertidumbre que se vive, la campeona nacional de Seguros Monterrey New York Life en 2019 reafirma a todos sus asegurados y clientes potenciales que la aseguradora de la que es parte cubre la pandemia: “La respuesta sería un rotundo sí. Todos los servicios y seguros que manejamos te cubren ante la pandemia del Covid-19, como lo son nuestros proyectos de vida, ahorro y gastos médicos”.

Aunado, para los que desean asegurarse y aún no se deciden, la asesora especializada y también convencionista diamante de su compañía durante el periodo 2019-2020, aconseja considerar la importancia de estar protegidos ante cualquier inconveniente: “Si aún no cuentas con alguno de ellos, yo te puedo asesorar y darte las mejores opciones del mercado para poder protegerte a ti y a los tuyos”. Añade, además, en forma de invitación a agendar una cita virtual a través de cualquier plataforma, sea Skipe, Zoom o WhatsApp, para que se puedan otorga el mejor servicio.

