Grupo AB Agente de Seguros S.A. de C.V., por una cultura de prevención

Seguros para personas, entre los que suman un portafolio de seguros de Vida, Ahorro, Escolares, Retiro y Gastos Médicos, son la especialidad de Grupo AB Agente de Seguros S.A. de C.V., firma fundada hace 45 años y laborante con su socio comercial exclusivo MetLife México, empresa líder en el mercado mexicano de seguros para personas. Su intermediario ya mencionado, el más importante en el sureste mexicano, ofrece acompañar a sus clientes en las diferentes etapas y necesidades de sus vidas para que tanto ellos como sus familias puedan gozar de libertad financiera.

Platicamos con David Antonio González Domínguez y Roberto Alejandro Rivero Rivero, propietario y socio fundador, y director general, respectivamente, de la compañía, que hoy atiende a 153,000 clientes a través de sus más de 350 agentes profesionales con cédula y presencia en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Puebla y Veracruz.

David refiere su vocación por ayudar, la cual lo llevó a emprender el camino hace poco más de cuatro décadas: “Desafortunadamente, en México carecemos de cultura de la previsión. Desde muy joven yo he creído que como personas debemos cambiar esto; no debemos seguir pensando en jugar con la vida sin prevenir, como lo plasma ‘El Vate’ de mi tierra (el poeta Ricardo López Méndez), en su famoso poema ‘México creo en ti’ ‘Porque el águila brava de tu escudo se divierte jugando a los volados: Con la vida y, a veces, con la muerte’. Esa realidad me atormenta desde chico, pensando que no podemos crear una cultura previsora donde asegurar permanentemente el vuelo del águila y certidumbre de nuestros proyectos familiares”, expresa.

En cuanto al papel de un asesor de seguros, Roberto añade que este materializa la parte humana “es el profesional que, con inteligencia y sensibilidad humana, hace ver el riesgo de estar expuestos como seres humanos ante un imprevisto que afecte a salud o patrimonio. Él, también, transforma esa necesidad en coberturas y planes de seguros, ajustándose a las posibilidades económicas de cualquier persona, procurando que éstas puedan resarcir el daño económico que aquellas eventualidades tienen sobre nosotros”.

Cercanía, servicio, respuesta y asesoría completa son algunas de las características con las que los agentes de Grupo AB cuentan; muestra de ello es que ante la contingencia sanitaria se sigue brindando asesoría y servicio. “El agente siempre estará ahí presente para asesorarte en el momento que más se necesite”, agrega Roberto. David acentúa el beneficio del producto MET99, que aplica una cobertura de apoyo por hospitalización si es contratada previamente al diagnóstico por Coronavirus: “Todos nuestros productos de Vida cubren también el fallecimiento por Covid-19, aún cuando es declarado como pandemia”, añade.

Destaca con orgullo la labor altruista que la Fundación MetLife México ha tomado ante la crisis existente: “Se destinaron a tres instituciones de salud, que son el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Hospital General de México y la Cruz Roja Mexicana la cantidad de $19,454,635 para la prevención y control de la enfermedad, compra de materiales y equipos para atender a la población afectada, así como a médicos y enfermeras”.

Ésta es sólo una de las acciones por las cuales Metlife México es la empresa líder en el mercado de seguros para personas, ya que según nos cuenta Roberto, acaban de recibir la ratificación de la calificación mxAAA/Estable/ por parte de la reconocida calificadora Standard and Poor’s Global Ratings. “Este hecho, dentro de un entorno complicado en aspectos financieros y de negocio, refrenda el reconocimiento a su solidez financiera”, señala.

Acorde a su principio de previsión, David manifiesta que hay un gran mercado y trabajo para generar una cultura de ello en México: “Si generamos ahorro, podemos reaccionar ante una contingencia, y esa es una de las principales finalidades del seguro. Además, no hay mayor acto de amor, que el que realiza un padre o madre al adquirir un seguro que garantice la estabilidad financiera de sus seres queridos ante una desgracia”, finaliza.

Foto: Megamedia Foto: Megamedia Foto: Megamedia Foto: Megamedia Foto: Megamedia ❮ ❯

Síguenos en Google Noticias