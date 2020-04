María Regina Casares G Cantón, un paso al futuro

María Regina Casares G Cantón, quien al darse cuenta que los seguros pueden evitar cuantiosa cantidad de crisis, aunado su deseo de poder ayudar a la gente, decidió certificarse ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas como asesora de seguros, y ésa fue, posiblemente, una de las mejores decisiones que pudo tomar. Así lo expresa: “Ser asesora de seguros ha sido de las mejores decisiones de mi vida; me apasiona, me llena y me satisface en todos los aspectos”.

Para Regina, el papel de una asesora o asesor de seguros es fundamental, ya que son ellos quienes apoyan con la planificación de distintos aspectos de la vida de sus clientes. “Me gusta pensar que soy una asesora que te ayuda a dar un paso al futuro”; correctamente, la consultora expresa que el futuro es incierto, por lo que contar con un agente es de vital importancia.

Existe un sinfín de seguros, pero la asesora está especializada en Seguros de Vida y Gastos Médicos Mayores, individuales y/o colectivos, ya que los seguros que ofrece están dirigidos a personas físicas y morales. Los explica a continuación: “En un Seguro de Vida puedes atender las necesidades de ahorro, retiro, enfermedad y fallecimiento prematuro; un Seguro de Gastos Médicos Mayores cubre los gastos de atención médica por accidente y/o enfermedad; y el seguro de hombre clave está dirigido únicamente a las personas morales, es 100% deducible y cubre la necesidad de ahorro a un plazo determinado mientras en el transcurso de este tiempo se asegura por invalidez permanente y fallecimiento a su hombre clave”.

Todas las aseguradoras y agentes son buenos en sus distintos ramos; sin embargo, el servicio y la calidad que brinda Regina Casares G Cantón como asesora de seguros le diferencia del resto, además de su estimación por sus clientes: “Mi servicio es personalizado, honesto y ético. Mis clientes son lo más importante para mí; si ellos están contentos y satisfechos con nuestros servicios, yo lo estoy también, y eso para mí no tiene precio”.

Contratar seguros por medio de Internet puede parecer lo más sencillo y rápido de hacer; no obstante, no suple la atención personalizada que un asesor te puede brindar con el sentido de proximidad que los caracteriza. Por este motivo, la asesora de seguros hace hincapié en que ella está disponible para sus clientes cuando ellos lo necesiten. “Al contratar conmigo, estaré a un clic de distancia de ti a través de un mensaje, llamada, correo, visita en tu casa, oficina u hospital. Tendrás la confianza y seguridad de que estaré contigo en todos los momentos de tu vida y cuando más me necesites”.

Teniendo en consideración la situación pandémica que acontece actualmente, es relevante para muchos conocer si los seguros cubren o no una pandemia. A este respecto, Regina señala que el servicio que ofrece de Gastos Médicos Mayores cubre los gastos que pueden derivarse a consecuencia del Covid-19, así como también indemniza a la familia en caso de fallecimiento por él.

Con respecto a lo anterior, la asesora comenta que cuentan con una promoción en estos momentos de contingencia: “En la contratación de su Seguro de Vida o Gastos Médicos Mayores, con la finalidad de cuidar su salud y prevenir el desarrollo de enfermedades a través de detección temprana de éstas, estaremos regalando estudios médicos integrales que van desde biometría Hemática, hasta electrocardiograma en reposo”. Aunado, ofrece asesoría online gratuita, lo que en estos tiempos de aislamiento social es un completo beneficio.

La especialista finaliza de modo breve, aconsejando a los lectores a tomar acción, informarse, prevenir y planificar para que el mañana pueda ser seguro para ellos y sus familiares.

