Puerto – Caballero

El sábado 7, en la iglesia de Nuestra Señora del Líbano, adornada con arreglos de follaje, rosas y astromelias, contrajeron matrimonio Juan José Puerto Castro y Yazmín Alejandra Caballero May. La novia, quien entró a la iglesia del brazo de su padre, Miguel Ángel Caballero Pacheco, lució un vestido en corte trompeta con transparencias en espalda y escote de la casa de novias St. Patrick. Impartió la bendición nupcial el presbítero Rodrigo Santos Sánchez y apadrinaron a los contrayentes: por el novio, Wilberth Alberto Valdez Simá y María Teresa Victoria Aguilar; y por la novia, Éric Gualberto Chay Morales y Wendy Marilín Couoh May. Posteriormente, se ofreció una recepción en la Hacienda Chaká en honor de los nuevos esposos, quienes partieron de luna de miel a la Riviera Maya. La boda civil se efectuó el 21 de septiembre en casa de los desposados; firmaron como testigos Libni Michelle Caballero May, Israel del Jesús Puerto Leal y Roberto Victoria Aguilar. Juan José y Yazmí Alejandra son hijos de Juan José Puerto Leal, Martha Eugenia Castro Salazar de Puerto, Miguel Ángel Caballero Pacheco y Librada del Yazmín May Chan de Caballero.

