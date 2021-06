15 recomendaciones para iniciar una tienda online y no fallar en el intento

Iniciar una tienda online es todo un desafío. Por más de que existe mucha información en internet, cuando se arranca una guía, van quedando algunos temas en el medio que hacen que todo sea más complicado luego. Es por este motivo que, en este artículo, no traemos una guía paso a paso, sino que vamos a detallarte algunas recomendaciones que debes tener en cuenta antes de iniciar con el proceso de creación.

#1 Elige correctamente la plataforma donde crearás la tienda

Existen muchas opciones para crear tu tienda online. No todos son iguales ni tienen las mismas funciones y personalizaciones. Por ejemplo, Prestashop es una plataforma exclusiva para ecommerce por lo que es muy completa, mientras que WordPress contiene un plugin (WooCommerce) que es un poco más básico. Elige un CMS que sea acorde con los objetivos que tienes en el negocio y a las posibilidades futuras de expansión.

#2 Selecciona un dominio que se adecúe con el negocio

En cuanto tengas el nombre del comercio, debes ir por el dominio web. El nombre de dominio es una parte fundamental de la identidad de marca. Interviene en el posicionamiento SEO y también influyen en el recuerdo de los usuarios. Los dominios son únicos e irrepetibles. Es por esto que, cuando hayas definido cuál es el nombre que deseas para tu negocio, debes ir por el dominio ideal. ¡No te dejes estar con esto! Es más importante de lo que seguro crees.

#3 Determina las características de la web y elige un plan de hosting

El hosting es el servicio que se encargará de alojar tu web para hacer que esté disponible en el mundo digital. Esto quiere decir que, si el hosting falla o es inadecuado, puede hacer que tu tienda no esté disponible cuando los usuarios intenten ingresar. Elegir un buen plan es fundamental para que la tienda funcione a la perfección. Si no tienes muchos conocimientos sobre el tema, te recomendamos que selecciones algunos planes que vienen preparados para diversos tipos de plataforma. Por ejemplo, te será sencillo encontrar un plan de hosting Prestashop para México.

#4 Crea un presupuesto para no excederte

En internet, vas a encontrar muchas opciones de servicios y herramientas que puedes añadir a la tienda. Te verás tentado múltiples veces por ofertas que prometen mejorar el sitio. Es real que muchas de estas herramientas son geniales para poder gestionar la web de forma correcta. Sin embargo, no siempre es el momento de adquirirlas. Es aquí donde el presupuesto cobra relevancia.

Crear un presupuesto con anterioridad es clave para no pasarte de la inversión que ya tenías estipulada. Además, te servirá de guía para saber cuánto tienes destinado gastar en cada cosa.

#5 No creas que tú puedes hacer todo, contrata a expertos

Antes de lanzarte a la creación, debes reconocer cuáles son tus limitaciones de conocimiento. Hay cosas que se pueden aprender fácilmente, pero hay otras que no. En este punto, es necesario remarcar que quizás puedas estudiar estos temas más difíciles, pero el costo de tiempo será superior.

Debes evaluar si es más conveniente contratar a una persona o hacerlo tú. Puedes contratar a alguien de forma freelance, que sólo haga el trabajo específico y luego sigues tú.

#6 Al elegir un diseño, ten en cuenta la identidad de marca

Te recomendamos que todo lo referido a la estética y lo visual, tenga una línea comunicativa coherente relacionada con la identidad de marca. Muchas personas no tienen esto en cuenta a la hora de elegir colores y tipografías en un sitio web. Antes de caer en este error tan común, debes saber que los usuarios esperan ver una conexión entre todas las plataformas que se utilicen y el negocio. En esto no sólo entra la tienda online, también las redes sociales (como Facebook o Instagram) deben tener plasmada la identidad visual del negocio.

#7 Selecciona una plantilla que sea responsiva y optimiza siempre para dispositivos móviles

Hoy en día, más del 80% de los usuarios navegan a través de dispositivos móviles. En el comienzo, cuando no era tan común tener un smartphone, los sitios se creaban con la idea de que se vieran en computadoras. Esto cambió rotundamente cuando los celulares inteligentes se volvieron accesibles.

Al crear la tienda, prioriza el diseño en teléfonos celulares y tablets. Verás que el tráfico proveniente desde esos dispositivos es mucho mayor.

#8 Ten a mano el stock de productos y cárgalo en la web antes de lanzarla

Llevar un correcto control de stock es necesario para que los usuarios no tengan malas experiencias y para que tú no tengas inconvenientes con los productos. Si llevas el control en la misma tienda, cuando un artículo sea comprado por un cliente, estarás seguro de que tienes el producto. Además, el stock se actualizará automáticamente, lo que te ahorra mucho trabajo. Lo único que debes hacer es cargar inventario cuando realices compras de productos. Luego, te olvidas, la plataforma se encarga del resto.

#9 Dedica tiempo a la descripción y toma de fotografías de los productos

La experiencia de compra online es bastante diferente a ir a un local físico. Sin embargo, el cliente siempre tendrá la misma incógnita: ¿cómo es el producto?. Para poder responder adecuadamente a esta inquietud, debes realizar perfectas descripciones de cada artículo que tengas en la tienda. Esto lleva bastante tiempo, pero hace que los clientes se sientan más confiados a la hora de comprar.

Lo mismo sucede con las imágenes. Toma fotos donde realmente se aprecie el producto en su totalidad. Puedes añadir videos para que se puedan percibir mejor los detalles.

#10 Revisa cuáles son las mejores opciones de pago para el negocio

La mayoría de las plataformas ofrece varias opciones de pago. De hecho, por lo general, cuentan con la conexión a pasarelas de pago famosas (como Paypal o MercadoPago). Sin embargo, el que toma la decisión eres tú.

Debes analizar cuáles son las opciones de pago más frecuentes entre tus clientes. Además, tendrás que tener en cuenta la conveniencia para el negocio y los impuestos que se tienen que abonar.

#11 Elige los métodos de envío

Los usuarios conocen métodos de envío como retiro en sucursal o envío a domicilio. Sin embargo, algunas plataformas ofrecen novedades como envío ecológico (si es de zona cercana, puede ser con bicicleta) o packaging eco friendly (sin bolsa o con bolsa de papel). Revisa tu audiencia y piensa cuál es el envío más conveniente. No añadas todos sólo para brindar múltiples opciones, elige aquellos con los que realmente acuerdas.

#12 Haz un apartado de preguntas frecuentes

Esta sección no se trata de tres preguntas típicas para colocar. Tómate el tiempo de pensar todas aquellas preguntas que un usuario podría tener a la hora de comprar. Quizás creas que es una sección que no ve nadie, pero los usuarios que compran en internet, por lo general, se toman el trabajo de averiguar toda la información posible antes de lanzarse a cobrar (sobre todo si es un negocio desconocido). Esta sección ayudará a que tus clientes tengan mayor confianza en el ecommerce.

#13 Agrega un blog a la tienda, te ayudará con el posicionamiento SEO

Los blogs son de gran ayuda para obtener tráfico orgánico de calidad, dado que potencian el posicionamiento SEO de un sitio web. A la hora de crear contenido, debes tener en cuenta a quiénes te diriges y, sobre todo, a qué personas te gustaría atraer.

El tráfico orgánico, por lo general, está compuesto de usuarios que buscaron algo relacionado con tu negocio o con los productos que comercializas. Es por esto que tienen mucho mayor potencial de convertirse en clientes, que aquellos que consigues con publicidad paga.

#14 Añade formas de contacto que sean más instantáneas que un correo electrónico

En esta nueva era digital, los ecommerce están incorporando una nueva forma de comunicación. Se trata del chat instantáneo. Al no tener un vendedor cerca para realizar consultas (en caso de tenerlas), se recurre a otras formas de comunicación. Una plataforma muy utilizada en estos últimos meses es WhatsApp Business.

Lo ideal, en este punto, es que determines horarios de contacto, como si fuese una tienda física con un vendedor. Esto hará que los clientes no se molesten si no se les responde fuera de horario.

#15 Evalúa todos los procesos (compra, venta y envío) antes de publicar la web

Es importante que, antes de publicar la web y comenzar con campañas digitales, pruebes toda la experiencia para ver si hay fallas que no estás considerando. El testeo previo te ayudará a descubrir si algo no te gusta como dueño o como usuario. En caso de que encuentres algo que no está funcionando como te gustaría, puedes realizar modificaciones para estar seguro de que el proceso de compra de los usuarios sea una buena experiencia.

No es necesario que sigas al pie de la letra todas estas recomendaciones. Pero sí consideramos importante que las tengas en cuenta antes de lanzarte a crear una tienda online. Vas a encontrarte con muchas dudas en el camino, pero siempre debes confiar en tu instinto. ¿Ya estás listo para empezar?

(I.S.)