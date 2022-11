Descubren asteroide 'asesino de planetas' cerca de la Tierra

Un grupo de astrónomos de NORILab en Estados Unidos descubrió tres asteroides cerca de la Tierra, uno de ellos descrito como un “asesino de planetas”, que permanecía oculto por los rayos del Sol.

Dicho asteroide fue denominado 2022 AP7 de 1.5 kilómetros de diámetro cuya órbita cruza con la del planeta, lo que lo convierte en “el objeto más grande potencialmente peligroso para la Tierra que se haya descubierto en los últimos años”.

El descubrimiento fue publicado por la Sociedad Astronómica Americana en The Astronomical Journal bajo el título A Deep and Wide Twilight Survey for Asteroids Interior to Earth and Venus.

¿Qué pasaría si 2022 AP7 el "asesino de planetas" impactará contra la Tierra?

Según el estudio, 2022 AP7 tendría un “efecto aplanador” ya que esparciría cantidades masivas de polvo en el aire causando un enfriamiento masivo que potencialmente llevaría a un evento de extinción masiva que no ha ocurrido en miles de millones de años.

El asteroide con tal potencial destructivo permaneció oculto de las observaciones de expertos debido a que el brillo del Sol impedía la visibilidad.

El descubrimiento fue hecho gracias a las observaciones de la Cámara de Energía Oscura (DEC) supersensible del Observatorio Interamericano Cerro Tololo en Chile, el cual observa un punto determinado del espacio por periodo de 10 minutos cada día.

"Hasta ahora hemos encontrado dos grandes asteroides cercanos a la Tierra que tienen aproximadamente 1 km de diámetro, un tamaño que llamamos asesinos de planetas", dijo Scott S Sheppard, del Laboratorio de la Tierra y los Planetas de la Institución Carnegie para la Ciencia.

"Es probable que solo queden unos pocos asteroides cercanos a la Tierra con tamaños similares por encontrar, y estos grandes asteroides no descubiertos probablemente tengan órbitas que los mantengan dentro de las órbitas de la Tierra y Venus la mayor parte del tiempo", agregó

De acuerdo con el estudio aunque la órbita de 2022 AP7 cruza la de la Tierra no hay necesidad de pánico, debido a que cualquier posible colisión no ocurriría por miles de años.

