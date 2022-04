Famoso Tiktoker advierte sobre la serie ''Paw Patrol''

Paw Patrol es considerada como una de las series favoritas de chicos y grandes. A los niños les atrae su animación y capítulos con ciertas lecciones o experiencias de lo que no deben hacer y, a los grandes, es un programa con el que pueden entretenerlos y darse un respiro de la gran energía que se cargan.

Pese a lo exitoso de la serie canina en redes sociales ya se comienza a hablar sobre la verdadera razón de esta serie. El Tiktoker Jeremy Shepherd, dedicado a desmentir ciertas historias de Estados Unidos, subió un video donde advierte a los padres que la famosa serie de animación,‘Paw Patrol’, funciona como medio de propaganda para la policía de Estados Unidos de América.

¿Por qué un Tiktoker advierte sobre Paw Patrol?

En el video Jeremy Shepherd abre con un “POV: Eres mi hijo de 3 años”, para después representar una situación hipotética en donde nos ponemos en el papel del hijo, viendo ‘Paw Patrol’.

Durante el video aparece el Tiktoker y llega a interrumpir la diversión del hijo y dice “Pues yo sé que te gusta ‘Paw Patrol’, pero no miramos ‘Paw Patrol’ en nuestra casa”, para después advertir que el programa animado serviría como propaganda para la policía.

¿Quién es Jeremy Shepherd?

Jeremy Shepherd es un Tiktoker en cuya cuenta tiene más de 1.9 millones de seguidores y sus videos cuentan con más de 30 millones de Me gusta. En su canal puedes ver temas relacionados a la policía, la política y la realidad que se vive en Estados Unidos.

La actividad principal de Jeremy, según cuenta en sus vídeos, es “desmentir propaganda falsa” de Estados Unidos y cuenta historias del país americano desde otro punto de vista.

Otras críticas a Paw Patrol

Jeremy no es el único que ha tocado el tema de la caricatura, medios independientes y otras personas en redes sociales han advertido los peligros de dejar ver ‘Paw Patrol’ a los niños.

De acuerdo con el sitio web ‘Medium’, en su artículo ‘The Misogyny and Authoritarianism of ‘Paw Patrol’, habla sobre tener más cuidado en los contenidos que ven los niños en la televisión, pues se tocan ciertos temas. En el articulo se habla de que, pese a que la caricatura podría ser inofensiva, si se analiza se puede ver una fantasía autoritaria, conservadora y misógina.

En fotos de Reddit se abrió un debate sobre si ¿'Paw Patrol’ es propaganda de la policía? y los usuarios en su mayoría mencionaron que sí creen que la caricatura infantil se trata de un medio de propaganda para la policía.

“En el programa (Paw Patrol), muestra una fuerza de vigilancia privatizada y dirigida por multimillonarios que reemplaza los servicios públicos regulares. En la película, muestran a ‘Humdinger’ siendo elegido en una elección sin oposición. Comentó nieuweyork, usuario de Reddit

Así lucen los cachorros de Paw Patrol en la vida real