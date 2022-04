¿Qué hacer para alargar la vida de tu batería? Evita estos errores que la están dañando

El celular es una de las herramientas indispensables de nuestra vida. El uso continuo de este aparato es una constante en nuestro día a día, por ello, muchas veces podemos recargar su batería entre una y hasta dos veces, dependiendo el tipo de uso que se le de al equipo. Esta simple actividad de cargar el celular podría estar dañándolo sin saberlo.

SI bien la tecnología de las baterías ha evolucionado, el tiempo de vida útil se va acortando mientras más recarguemos el equipo. Esto lo notamos con una bajo rendimiento o poco tiempo de batería mientras más tiempo pasa. Si bien este proceso de degradación de la batería es inevitable, es importante aprender a mantener en buenas condiciones la batería de tu teléfono y evitar las siguientes acciones para prolongar su vida útil.

Qué no hacer al cargar la batería de los celulares

Hay que tener en cuenta que los teléfonos celulares tienen un determinado tiempo de vida, por lo que el uso de su batería también es variado. Sin embargo, si quieres mantenerla en buen estado por más tiempo te aconsejamos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

No lo cargues toda la noche. Lo ideal es no siempre cargues tu celular hasta al 100% y tampoco debemos dejar que se agote la batería totalmente. La recomendación, como explica el medio estadounidense TechAdvisor es dejarlo conectado hasta que llegue al 90% y cargarlo cuando esté en 15%. En ese sentido, es hora de aceptar que no es buena idea dejarlo enchufado toda la noche.

Usa un cargador adecuado. Uno de los puntos más importantes es usar un cargador con los amperes adecuados. Por ello trata de utilizar solo el cargador que viene con tu celular o el que el fabricante recomiende según tu modelo.

No lo cargues en el auto. En la medida de lo posible evita cargarlo en el auto pues, por no ser la fuente directa, no se garantiza que el dispositivo esté recibiendo la energía adecuada, es por ello que la carga es más lenta y, a largo plazo, se dañan los sistemas.

No uses el celular mientras se carga la batería. Otro error muy común es utilizar el celular mientras se carga la batería lo que no solo forza el dispositivo y afecta su funcionamiento sino que puede provocar una descarga. Si lo estás utilizando mientras está conectado y lo sientes más caliente de lo habitual, por precaución, deja de utilizarlo. En ese sentido tampoco lo dejes cargando en un espacio o una superficie caliente, opta por un lugar fresco.

¿Qué le ocurre al celular al cargar mal la batería?

Los celulares actuales, de acuerdo con la mayoría de las compañías, tienen una capacidad de 300 a 500 cargas completas antes de que dejen de funcionar sus baterías. Por lo que pasarán alrededor de 2 años antes de que empieces a notar una disminución en su eficiencia.

Vale la pena decir que si bien los smartphones actuales cuentan con sistemas de protección que evitan que el teléfono cargue más de lo que debería, si existen acciones, como las que mencionamos, que disminuyen su eficiencia.

Ahora que ya sabes que acciones son perjudiciales para tu dispositivo, toma las precauciones necesarias y asegúrate de cuidar tu batería para sacarle mayor provecho a tu móvil.- Con información de El Universal