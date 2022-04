WhatsApp Plus: Peligros de no descargar el "original"

MÉXICO.- WhatsApp es una de las plataformas predilectas de los usuarios de mensajería, sobre todo por las ventajas de comunicación que ofrece. No obstante, recientemente se han estado viralizando algunas versiones no oficiales de la app, las cuales, a diferencia de la original, permiten ver mensajes borrados, guardar estados de contactos y otras funciones. ¿Sabes cuáles son los peligros de apps como WhatsApp Plus? Te explicamos.

Peligros de WhatsApp Plus

Foto: internet

En caso de que se haya descargado WhatsApp Plus, GB WhatsApp u otra versión modificada de WhatsApp, hay varias consecuencias. Estas versiones se llaman MODS y no están disponibles en las apps oficiales para descargar como la Play Store o App Store.

Estos APK se publican en páginas de descarga, que en ocasiones son poco confiables y que pueden infectar tu teléfono con algún tipo de malware.

¿Por qué WhatsApp Plus podría infectar tu dispositivo?

Los estafadores usan los malware para robar información personal de los usuarios, no solo contraseñas y redes sociales, sino también claves financieras almacenadas en el teléfono.

Aunque tienen muchas funciones, no cuentan con cifrado de extremo a extremo en los chats, lo que las hace vulnerables.

¿Podrías perder tu WhatsApp?

Foto: internet

En caso de que WhatsApp descubra que se usan otras aplicaciones no oficiales como WhatsApp Plus, podría suspender la cuenta del usuario. Si se cumplen las horas del castigo y se continúa infligiendo las políticas, la penalización podría ser una baja definitiva.