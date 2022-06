Como descargar historias, videos y fotos de Facebook en alta resolución

Estamos en el momento de las herramientas para descargar contenido, las limitaciones de descarga en las principales redes sociales han propiciado que surjan miles de descargadores que les permitan a los usuarios obtener su contenido favorito sin restricciones. Ahora bien, hay unos mejores que otros, pero un descargador de Facebook en particular ha sorprendido gratamente en las últimas semanas. Ha sido tal su auge, que algunos ya lo consideran la mejor herramienta online para descargar de Facebook gratis. En consecuencia, vamos a revisar a fondo cada una de sus funciones para comprobarlo.

FBVideoDown: Conoce la mejor herramienta online para bajar contenido de Facebook en HD

Sin duda, una herramienta cuya calidad, seguridad y rendimiento se pierden de vista es FBVideoDown, ha sido desarrollada con la firme intención de superar todas las expectativas, y para nuestra fortuna, lo han logrado. Podría decirse que es la única herramienta de su tipo, que prioriza la calidad y la experiencia del usuario al momento de descargar historias de Facebook.

Noticias Relacionadas Esta es la mejor herramienta para descargar videos de Facebook en HD

Pero no solo eso, puedes descargar videos de Facebook en su calidad original, incluso de esas cuentas privadas. No existe otra herramienta gratuita que garantice que los videos/fotos no perderán su resolución al momento de la descarga. Además:

Es gratuita y pretender serlo siempre.

No existen limitaciones de ningún tipo.

Es segura y protegida ante virus o amenazas.

Puedes usarla desde cualquier dispositivo móvil o de escritorio.

No tiene anuncios publicitarios.

Actualmente, los audios de los videos de Facebook se han vuelto muy populares. En este sentido, obtenerlos es una necesidad entre sus usuarios. Para fortuna de todos, una vez hayas descargado los videos de Facebook con FBVideoDown, puedes usar MP3Converting.com para convertirlos al formato MP3 y disfrutar únicamente de su audio. Es un proceso simple con una calidad de audio garantizada.

Aprende como descargar videos de Facebook en segundos sin disminuir su calidad

Tus fotos, videos o historias de Facebook, pueden ser descargadas sin que eso signifique sacrificar su calidad original. Todo esto, gracias a las inigualables ventajas del poderoso descargador de Facebook de FBVideoDown.

Puedes usarlo en dispositivos Windows, Linux, Android o iOS. Además, puedes abrirlo desde cualquier navegador como Chrome, EDGE, Mozilla o Safari y el rendimiento será el mismo: absolutamente fantástico.

Sigue estos pasos:

Paso 1: Copia el enlace en Facebook

Copia el enlace de la publicación (sea cual sea el formato de la misma) desde la barra de direcciones o en las opciones de compartir.

Paso 2: Pégalo en FBVideoDown

Abre el sitio oficial de FBVideoDown y pega el enlace en la barra central.

Paso 3: Descárgalo en segundos

Sí, es realmente simple. Confirma la descarga presionando sobre el botón correspondiente y listo.

Resulta fascinante comprobar por cuenta propia que todas las promesas de marca de FBVideoDown son ciertas, ese respeto por el usuario y por garantizarle una gran experiencia de descarga, es la fortaleza principal de este descargador. Aunque es de los más nobeles de la industria, es el que mejores especificaciones agrupa. Sin duda alguna, una alternativa que vale la pena probar.. I.S.