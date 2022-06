Combo Disney Plus, Star Plus y Starz Play: Precio en México y cómo contratarlo

Disney Plus y Star Plus se unieron en conjunto con Starz Play para ofrecer a los usuarios los tres servicios de streaming en un solo paquete y con un solo pago. Fue a través de un comunicado por parte de The Walt Disney Company que se hizo oficial dicha alianza en la que podrás disfrutar de todo el contenido de las tres plataformas a un precio increíble. Esto costará en México.

Precio del Combo Plus y Starz Play en México

Esta oferta entre los servicios de streaming comenzó a ser válida desde el 23 de junio en México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, donde los suscriptores podrán adquirir las tres plataformas a un increíble precio de $309.00 mxn. Aquí los demás precios para los otros países:

Argentina: ARS 1.150

Brasil: R$ 55.90

Chile: CLP 12.500

Colombia: COP 49.900

Ecuador: USD 17.99

México: MXN 309.00

Perú: PEN 55.90

Un emoji reaccionando a cada estreno de la semana en #DisneyPlus: #ObiWanKenobi, final de temporada: uD83EuDD2F#MsMarvel, episodio 3: uD83EuDD29#TrevorElMusical: uD83EuDD7A#Rise: uD83DuDE0E#DoctorStrange en el Multiverso de la Locura: uD83DuDE31#LaIndiaDesconocida, temporada 1: uD83DuDE32 #Megaestructuras: uD83DuDE31 — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) June 24, 2022

¿Cómo contratar el Disney Plus, Star Plus y Starz Play juntos?