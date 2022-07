Mujer pide ''padrinos de útiles escolares'' para su hija y se vuelve viral (FOTOS)

Una mujer le pidió a su amiga y su novio si podían ser padrinos de útiles escolares de su hija, pues tenía dos "bendiciones" más, y estaba buscando quién podía cumplir con ese papel. El caso fue exhibido en redes sociales y se volvió viral de inmediato. Aquí la historia completa.

Mujer pide padrinos de útiles escolares para su hija y se vuelve viral

Todo comenzó luego de que una joven de nombre Liliana Cruz y que al parecer es originaria de Monterrey preguntó en redes sociales si era verdad que existían padrinos de útiles escolares, pues con ella ya habían llegado varias personas a pedirle si ella y su novio podrían ser padrinos.

“¿Hay padrinos de útiles escolares? Porque ya van 2 amigas que me comentan que si queremos ir de padrinos de útiles escolares y quería saber si existe eso… Se me olvido poner que como no tenemos hijos que si podíamos" se lee en la publicación

Este mensaje, iba acompañado de varias capturas de pantalla en las que expuso las conversaciones que Liliana había tenido con su "amiga", en las que le pide este favor asegurando que ella y su novio solo serían padrinos de su hija más chiquita, que acaba de salir del kínder, pues tiene dos hijos más.

Las imágenes de la conversación continúan en que Liliana le pregunta si ese tema de los padrinos de útiles escolares de verdad existe, a lo que la joven le responde que es "lo que más se está usando", pues según internautas, la idea pudo haber surgido luego de que varios influencers hicieran concursos para regalar útiles y artículos relacionados con el regreso a clases.

Ante esta respuesta, la usuaria de Facebook solo le respondió que lo iba a comentar con su esposo y le avisaba, a lo que la joven madre solo le puso que le avisara con anticipación para que supiera si buscaba o no a alguien más.

Fue en ese momento que Liliana se dirigió a sus redes sociales para preguntar qué era eso de los padrinos de útiles escolares, sin embargo, su "amiga" arremetió en su contra bastante molesta, pues no le pareció la idea de que ella exhibiera la situación y que además lo había hecho con buena intención. Asimismo le dijo que como solo se estaba burlando ya no quería tener ningún tipo de relación con ella.

Liliana le respondió que no se estaba burlando, solo se le hacía extraño que desde hace mucho tiempo que no se veían y que incluso ni siquiera la invitó a su graduación del kínder, y aún así le estuviera pidiendo que ella y su esposo fueran padrinos de útiles escolares. Cabe mencionar que le pidió no "quemarla" en redes sociales ni poner su nombre.