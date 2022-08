Los mejores 5 VPN en México en 2022

México es un lugar donde es difícil establecer categorías, por una parte, es un país grande con diferentes niveles de infraestructura. Y, por otra, las personas que usan VPNs for México acceden a la infraestructura cercana a EEUU. Es una mezcla de términos de capacidades, lo que quiere decir que, es más complicado juzgar de manera precisa el acceso a Internet en términos de rendimiento. Sin embargo, antes de recomendar una VPN siempre hay que sustentarse en una prueba de calidad, y al trabajar con conexiones digitales es mejor emplear estas herramientas. Ahora, se resume una lista de los mejores 5 VPN en México para 2022.

NordVPN

Las conexiones con este software cuentan con una encriptación AES de 256 bits, un interruptor de emergencia y protección DNS contra fugas. Esta herramienta tiene servidores dedicados para situaciones específicas, además que incluye streaming ultra rápido, doble VPN, anti DDoS y Tor en la VPN.

La suscripción individual permite al usuario conectar hasta seis equipos digitales al mismo tiempo. NordVPN además tiene una política anti registros muy estricta, aunado a un streaming ininterrumpido de 6 conexiones a la vez.

Cuenta con una red de servidores bastante grande, al menos 5300 en varios países, lo que permite que el cliente pueda reproducir contenido bloqueado de manera sencilla. Con una fuerte seguridad y características únicas, es una herramienta en la que vale la pena invertir.

ExpressVPN

ExpressVPN es uno de los softwares más potentes en el mercado, incluye aplicaciones para Mac, Android, Windows, Linux, iOS y otras plataformas. Cuenta con firmware personalizado para varios ruteadores, y guías para configurar manuales explícitos para Fire TV, Apple TV, Chromebooks, Kindle Fire, PlayStation y más.

Es sencillo y fácil de utilizar, las extensiones del navegador de ExpressVPN tienen bloqueo contra fugas WebRTC, soporte para HTTPS Everywhere, simulación de ubicación y es gratuita tanto en Firefox como Chrome.

La política de privacidad es sencilla y explica que no acepta registros de información sensible. A diferencia de lo que sucede con otros competidores, esta no es una promesa genérica de marketing, pues, el sitio web principal detalla la información que recolecta, y lo mejor de ExpressVPN es que ha sometido sus servidores a una verificación para comprobar que la empresa está cumpliendo con su política de privacidad.

CiberGhost

Además de ser último por su servicio de VPN, CyberGhost tiene una serie de extras. Puede evitar el acceso a sitios webs maliciosos, rastreadores y anuncios, la redirección automática de HTTPS permite realizar conexiones seguras en cada sitio, y el análisis de datos opcional disminuye el ancho de banda, de manera que te puede ayudar a ahorrar datos durante la navegación con móviles.

También, permite desbloquear los servicios favoritos de streaming, tales como Hulu, HBO, Netflix Estados Unidos, iPlayer de la BBC y Prime Video. La aplicación deja al usuario elegir un servidor en función del servicio de streaming popular que quiera desbloquear, por lo tanto, no existe necesidad de contactar a atención al cliente.

Este programa cuenta con más de 7100 servidores esparcidos en 89 países, permite descargar torrents en varios servidores y la compañía ofrece a los usuarios de software personalizado para iOS, Android, Mac, Windows y más.

IPVanish

Cuenta con una red de buen tamaño con más de 4000 IPs distribuidas y 1300 servidores integrados con el esquema P2P en al menos 75 ubicaciones. IPvanish es una opción agradable, pues, protege la privacidad del cliente con una encriptación AES-256, un estándar en la industria y soporte para procedimientos más seguros como IKEv2 y OpenVPN.

Los espías

El gobierno de México ha recibido críticas sobre actividades de vigilancia en Internet, una simple búsqueda en Google puede llevar a más información sobre este problema. Sin embargo, es necesario conocer el origen del problema, y es que el país ha trabajado para brindar una mejor infraestructura digital a sus ciudadanos desde hace algunos años. Y por los momentos busca garantizar el acceso a la red de toda la población.

(I.S.)