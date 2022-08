Huawei P50 Pro: los resultados de la cámara lo hacen destacar entre otros teléfonos

Carcasa: elegante y fácil de transportar:

El huawei p50 pro es más delgado y liviano que su predecesor P40 Pro, aunque la capacidad de la batería se ha expandido. Con sus carátulas circulares, parece muy delgado y se siente fácil de llevar en la mano. Hay dos opciones de color disponibles en Cocoa Gold y Golden Black.

La artesanía en el teléfono inteligente es realmente buena. Tanto la parte delantera como la trasera están cubiertas por más o menos vidrio para el que no se dan especificaciones. Un marco de aleación de alto brillo bordea esto.

Equipamiento - El Huawei P50 Pro está completamente equipado:

Con USB 3.2 (Gen. 1), el Huawei P50 Pro no solo ofrece una conexión instantánea. También proporciona salida de pantalla cableada a través de un conector HDMI y DisplayPort, incluido un modo de escritorio opcional. Aunque, en ese sentido, no hay aviso de LED, el teléfono inteligente propone una pantalla opcional siempre encendida. También renuncia a un puerto de sonido y debe comprar un adaptador adecuado para la interfaz USB individualmente. Huawei también se encuentra entre un par de fabricantes que todavía ofrecen un emisor de infrarrojos de este nivel, ofreciéndolo como un sustituto del control remoto para dispositivos multimedia, acondicionadores de aire, cámaras, etc.

Sistema de software - Teléfono inteligente Huawei con Android 11 y EMUI 12:

El Huawei P50 Pro va con Android 11 y simplemente no propone los servicios de Google. El fabricante continúa utilizando la reconocida interfaz EMUI, que es visualmente similar al sistema operativo Harmony que se utiliza en China.

Comunicación y GNSS - Huawei P50 Pro va con Wi-Fi 6 y LTE:

La capacidad de WLAN del Huawei P50 Pro es compatible con Wi-Fi 6 (IEEE-802.11 a, b, g, n, ax), lo que le permite pasar en el 2.4 también como un rango de 5.0 GHz. Desafortunadamente, el Qualcomm SoC parece cumplir con VHT80, lo que hace que las tasas de datos sean más bajas que en el P40 Pro anterior. Al combinarlo con nuestro enrutador de referencia ROG GT-AXE1000, las tasas de cambio aún se mantienen en un lugar más silencioso que las capacidades del estándar.

Cámara fotográfica - Una robusta cámara Leica cuádriceps femoral:

La cámara frontal del Huawei P50 Pro tiene una resolución de 13 megapíxeles y puede utilizar el enfoque automático con seguimiento del globo ocular. Aunque las grabaciones son contundentes, se definen por unos colores realmente sólidos en los ajustes de fábrica. Especialmente los objetivos en el fondo se ven realmente agudos. En el modo retrato, esto no se cae, y opcionalmente puede confundir el fondo usando un modo Bokeh o sustituirlo de otras maneras.

Rendimiento - Huawei P50 Pro utiliza el Snapdragon 888:

El Huawei P50 Pro ya no usa un Kirin SoC, solo un Snapdragon 888 4G de Qualcomm que está conectado a 8 GB de almacenamiento operativo. La Adreno 660 se utiliza como unidad gráfica.

Hallazgo de hecho - No es el favorito de todos:

El Huawei P50 Pro es un teléfono inteligente realmente floreciente, y solo la integración de un Snapdragon de alta gama primero no se produjo de manera óptima. Esto se puede determinar en la duración relativamente justa de la batería y el sistema de enfriamiento promedio, entre otras cosas.

(I.S.)