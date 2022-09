Honor 70 vino con cámara HD y batería de larga duración

El Honor 70 está repleto de cámaras increíbles, componentes potentes y pantallas brillantes, pero es la duración de batería más impresionante del nuevo teléfono inteligente. Al igual que con muchos de los teléfonos inteligentes de gama alta de hoy en día, es una suerte poder luchar un día sin tener que alcanzar el cargador; esta es la razón por la que las empresas de telecomunicaciones cantan y bailan sobre la carga rápida. El honor 70 5g snapdragon tiene una batería de 3 días que es buena para sostener, además de un cargador de 66 W con 20 minutos para recuperar el 60 % de la batería. Es genial.

Truco de cámara:

Así que hablemos de la cámara a color del Honor 70. En la parte trasera se instala la cámara principal Super Sensing con lente F1.9 de 54 megapíxeles y la cámara ultra gran angular con ángulo de visión de 50 megapíxeles de 122 grados. También está equipado con una cámara de detección de profundidad de 2 millones de píxeles. En el frente, hay una cámara para selfies de 32 megapíxeles, que se puede tomar desde el frente, desde atrás o desde ambos, pero aún así tiene una calidad de imagen nítida. El Honor 70 puede grabar hasta 30 cuadros por segundo de video 4K o 60 cuadros por segundo de Full HD. Si está grabando desde dos cámaras simultáneamente, está limitado a Full HD, pero esto tiene la ventaja del tamaño del archivo.

Las fotos tomadas con la cámara generalmente no son un problema sin afectar su calidad. Los retratos en interiores son especialmente dignos de ver porque el color de la piel es natural y se siente la profundidad de campo. En la fotografía de primeros planos, puedes tomar fotos prestando atención a los detalles, pero si no tienes cuidado, puedes perder el enfoque. No uses modos de belleza o IA; pueden hacer que su piel sea suave como una caricatura y causar artefactos no deseados. Puede obtener los mejores resultados con un modo con una resolución superior a la profesional.

Serigrafía:

El Honor 70 está equipado con una pantalla OLED de 6,67", que tiene la última incorporación de 120 Hz, ya que está diseñado para que la reproducción de juegos y películas sea extremadamente fluida. La cámara frontal está ubicada en la parte superior de la pantalla y tiene un lector de huellas dactilares integrado en la parte inferior. La pantalla es alta y nítida (2.400 × 1.080), y el control deslizante en su máximo lo hace muy brillante. Incluso con la mitad del brillo, al aire libre puede leer cómodamente la pantalla y contribuir a la duración de la batería.

Este teléfono inteligente está diseñado por Qualcomm Snapdragon 778G, el mismo conjunto de chips que se usa en el Honor 60. No hay escasez de energía y el teléfono puede jugar fácilmente juegos exigentes como Genshin Impact. Las fotos tomadas con una cámara generalmente se aceptan sin afectar su calidad. Los retratos en interiores son especialmente dignos de ver porque el color de la piel es natural y se siente la profundidad de campo. La fotografía de primeros planos se centra en los detalles, pero tu enfoque puede cambiar si no tienes cuidado. Evite usar esta cámara ya que la IA y los modos de belleza suavizarán su piel a un nivel de dibujos animados y causarán otros artefactos no deseados.

Teléfono móvil que sigue funcionando:

Honor es pionera en el suministro de teléfonos móviles de carga rápida y es conocida por presentar teléfonos móviles con una batería de gran duración. El Honor 70 está equipado con una batería de 4.800 mAh que se puede usar durante aproximadamente un día y medio sin recargar.

(I.S.)