Así se ve la aurora boreal desde el espacio; vídeo de la Estación Espacial Internacional se hace viral

Un nuevo vídeo de la Estación Espacial Internacional se volvió viral en redes sociales al mostrar las imágenes de una aurora boreal desde el espacio.

El vídeo fue compartido por la astronauta Samantha Cristoforetti, quien se encuentra en la Estación Espacial Internacional desde algunos meses.

La astronauta de origen italiano despegó con destino al espacio el pasado 27 de septiembre y ha compartido decenas de fotos y vídeos desde la Estación Espacial Internacional en sus redes sociales.

“¡Belleza sublime!”, escribió Samantha Cristoforetti en redes sociales el pasado 6 de septiembre, “Primero volar hacia una impresionante aurora boreal y luego, la Luna sale y brilla en la superficie del planeta”.

… and in the meantime, looking aft, the aurora shimmers away beyond the horizon. And can you see the shadows cast by the Moon on the @Space_Station elements? #MissionMinerva @esa @esaspaceflight pic.twitter.com/c6Su4w6H8G