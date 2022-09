China prepara misiones a la Luna para conseguir un nuevo tipo de mineral

PEKÍN.- Con la aprobación de la Administración Nacional del Espacio de Pekín, China prepara tres misiones a la Luna durante la próxima década para obtener un mineral recién descubierto en el satélite natural de la Tierra.

China inicia una nueva etapa en la carrera espacial, en competencia directa con Estados Unidos, al aprobar 3 misiones no tripuladas a la Luna con el objetivo de obtener más muestras del mineral lunar bautizado como Changesite-(Y).

En 2020, la misión espacial Chang'e-5 recuperó muestras lunares que contenían un “mineral de fosfato en cristal columnar”. Dicho mineral contiene helio-3, por lo que se espera que pueda ser usado como una fuente de energía en el futuro.

Durante los próximos 10 años, Pekín lanzará tres misiones no tripuladas a la Luna como parte del programa lunar Chang'e. El anuncio fue hecho un día después de dar a conocer el descubrimiento del nuevo mineral.

A new mineral, Changesite-(Y), was discovered from the moon samples retrieved by #China's Chang'e-5 probe, making China the third country to discover a new mineral on moon, Chinese authority said on Friday. pic.twitter.com/XjatWOtraY