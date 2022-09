Nintendo Direct 2022. ¿Cuáles son los próximos lanzamientos para Switch en 2023?

El Nintendo Direct 2022 de este 13 de septiembre trajo varios anuncios para los jugadores de Nintendo Switch.

El evento realizado en punto de las 9:00 horas de la mañana de este martes tuvo varios anuncios interesantes para los jugadores de Switch como el próximo lanzamiento del remake oficial de Kirby’s Return to Dream Land Deluxe.

Un total de 10 juegos para Nintendo Switch llegarán este 2023.

Nintendo Direct 2022: Próximos lanzamientos para Switch en 2023

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

Sin duda el título más esperado durante el Nintendo Direct 2022 fue el remake oficial de Kirby’s Adventure Wii de 2011 ahora bajo el nombre de Kirby’s Return to Dream Land Deluxe que llegará a los jugadores el próximo 24 de febrero del 2023.

Octopath Travler II

Otro lanzamiento para el 24 de febrero de 2023 es Octopath Travler II de Square Enix. El RPG seguirá los pasos de su predecesor Octopath Traveler pero ahora irá desarrollando las historias de cada personaje.

Fire Emblem Engage

Durante el Nintendo Direct 2022 también se dio del anuncio del lanzamiento de una nueva saga. Se trata de Fire Emblem Engage, una franquicia ya conocida entre los seguidores de videojuegos, que ahora traerá de regreso a personajes emblemáticos de Fire Emblem.

GoldenEye 007

Otro juego clásico que llega a Nintendo Switch pertenece a la franquicia de James Bond, que trae de vuelta el éxito de Nintendo 64 como parte de la suscripción Nintendo Switch Online + Paquete de expansión.

Theatrhythm Final Bar

Febrero 2023 será un mes importante para los jugadores de Nintendo. Además de Octopath Travler II y Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, también llega a las consolas Switch y PS4, Theatrhythm Final Bar, en conmemoración del 35 aniversario de Final Fantary el próximo 16 de febrero de 2023.

Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse

Otro clásico de Wii, ahora del 2008 y en su momento exclusivo para Japón, llega a Nintendo Switch en 2023. Se trata de Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse, aunque la fecha oficial de su lanzamiento no ha sido confirmada.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

La secuela de Breath of the Wild, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, estará disponible para Nintendo Switch desde el próximo12 de mayo de 2023.

Resident Evil

Otra franquicia clásica de Nintendo llega para cerrar con broche de oro el 2023. Gracias al cloud gaming los nuevos títulos de Resident Evil; Resident Evil 2 el remake Resident Evil 3, el remake Resident Evil 7: Biohazard Resident Evil Village; estarán disponibles en la Nintendo e-shop a partir del próximo 28 de octubre de 2022.

Pikmin 4

Una inesperada sorpresa del Nintendo Switch 2022 fue el anuncio del próximo lanzamiento de Pikmin 4, uno de los títulos favoritos de los jugadores de Nintendo, que llegará en algún punto de 2023.

