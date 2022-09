Google Fotos lanza nuevas funciones ¿Cuáles son las novedades de septiembre 2022?

Google Fotos lanza nuevas funciones con su actualización del septiembre 2022, enfocadas en la creación de vídeos y collages.

Los cambios serán realizados a la herramienta en su función “Memories” o “Recuerdos”, lanzada hace tres años y que permite crear collages con las fotos y vídeos guardadas en el dispositivo o la nube.

Las nuevas actualizaciones de Google Fotos incluyen modificar el tamaño de la previsualización de los vídeos, lo que facilitará su edición así como un pequeño zoom para ver las fotos que son editadas.

Otra característica incluye el corte automático de vídeos más largos, lo que permite resaltar los mejores fragmentos o los más significativos para los usuarios.

Google Fotos también lanzará una función llamada Full Cinematic Memories que permite animar las fotos fijas usando el zoom e incluso agregar música instrumental a algunos “Recuerdos”.

Soon, you’ll begin to see full Cinematic Memories that transform multiple still photos into an end-to-end cinematic experience, taking you back to that moment in time.



Cinematic Memories will also have music, making your photos feel a little more like a movie. ???? pic.twitter.com/ulBc8CXp3u