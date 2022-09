Científicos proponen plan para ‘recongelar’ los polos de la Tierra usando aerosoles

NEW HAVEN.- Los científicos de la Universidad de Yale proponen un plan para ‘recongelar’ los polos de la Tierra que consiste en rociar con dióxido de azufre la atmósfera del planeta.

El equipo liderado por Wake Smith propuso utilizar reactores con la capacidad de volar a gran altitud para rociar millones de toneladas de dióxido de azufre a la atmósfera cerca de las regiones de Anchorage y el extremo sur de la Patagonia.

Llamado “inyección de aerosol estratosférico”, el plan tiene el objetivo es bajar en dos grados la temperatura de los polos para así detener su derretimiento, cada vez más acelerado y que causa un impacto devastador en los ecosistemas.

De acuerdo con los investigadores de la Universidad de Yale, el concepto de “inyección de aerosol estratosférico” es una medida factible para ‘recongelar’ los polos al reducir la cantidad de luz solar que pasa la atmósfera.

“Un programa centrado en enfriar sustancialmente las regiones polares y subpolares del mundo sería logísticamente factible. Esto podría detener y probablemente revertir el derretimiento del hielo marino, el hielo terrestre y el permafrost en las regiones más vulnerables de la criosfera de la Tierra".

Para lograrlo se necesita el uso de aviones de reacciones que rociarían las partículas de aerosol microscópicas de dióxido de azufre en la atmósfera terrestre desde una altura de 13 km y 60 grados de latitud norte y sur.

Se estima que serían necesarios alrededor de 175,000 vuelos al año, que se realizarían en primavera y principios de verano, utilizando una flota de 125 aviones militares de reabastecimiento de combustible en vuelo, también conocidos como aviones cisterna.

Los aerosoles se desplazarían lentamente hacia los polos, lo que en teoría, podría bloquear el paso de los rayos solares al punto de enfriar dos grados centígrados los polos en tan solo un año.

"Existe una inquietud generalizada y sensata sobre la dispersión de aerosoles para enfriar el planeta. Pero si la ecuación riesgo/beneficio valiera la pena en algún lugar, sería en los polos”, afirmó Wake Smith.

Smith también señaló que el plan tiene un costo "extraordinariamente barato" en comparación con otras propuestas para contrarrestar el cambio climático como la reducción de las emisiones de carbono.

El coste aproximado es de 11.000 millones de dólares o 22,000 millones de pesos mexicanos al año, lo que según Smith es una "fracción insignificante" de la necesaria para detener por completo las emisiones de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, el experto explicó que inyecciones de aerosoles estratosféricos simplemente tratarían un “síntoma” del cambio climático, pero no la enfermedad subyacente: “Es aspirina, no penicilina. No es un sustituto de la descarbonización", aseveró.

