El futuro “Grand Theft Auto” sufre un ciberataque

NUEVA YORK (AP).— Imágenes de las primeras etapas del desarrollo de la nueva versión de “Grand Theft Auto” fueron robadas durante un ciberataque a la red de Rockstar Games, informó ayer la empresa.

Una persona que aseguró ser la responsable del hurto publicó en Telegram 90 vídeos sobre el robo cometido el domingo, y afirmó que cuenta con el código fuente, el cual busca vender por al menos 10,000 dólares.

The Associated Press descargó y vio las imágenes de desarrollo para confirmar su autenticidad.

En un comunicado difundido en Twitter, la compañía productora de videojuegos señaló que no prevé una interrupción en los servicios de juegos en vivo ni impacto alguno en sus proyectos actuales. Un portavoz de la compañía matriz, Take-Two Interactive Software Inc., se negó a responder a The Associated Press cuándo se enteró del ataque, si en verdad hubo un robo de código fuente o si el hacker intentó extorsionar a la empresa.

El hacker aseguró que estuvo involucrado en un ciberataque reciente a Uber, pero no presentó evidencia que respaldara sus dichos.