Júpiter y sus lunas podrán verse sin telescopio por primera vez en décadas

Júpiter alcanzará su punto más cercano a la Tierra en décadas este lunes 26 de septiembre, por lo que será visible sin telescopio.

El planeta gaseoso y sus lunas se ubican a 965 millones de kilómetros de la Tierra, pero el próximo lunes alcanzará una distancia de 590 millones de kilómetros, su mayor aproximación a nuestro planeta en casi 60 años.

Las cuatro lunas de Júpiter (Ío, Europa, Ganímedes y Calisto) también serán visibles a simple vista, pero los expertos recomiendan utilizar un telescopio para poder observar mejor y con más detalles a los astros.

Cada 13 meses tiene lugar la oposición de Júpiter, es decir que está alineado con el Sol y la Tierra, por lo que alcanzará su brillo máximo de todo el año. Además, este lunes también alcanzará su posición más cercana a nuestro planeta.

“Esto sucede porque la Tierra y Júpiter no giran alrededor del Sol en círculos perfectos, lo que significa que los planetas se mantienen a diferentes distancias a lo largo del año”, indica la NASA.

Stargazers: Jupiter will make its closest approach to Earth in 59 years! Weather-permitting, expect excellent views on Sept. 26. A good pair of binoculars should be enough to catch some details; you’ll need a large telescope to see the Great Red Spot. https://t.co/qD5OiZX6ld pic.twitter.com/AMFYmC9NET