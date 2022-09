Así fue el regreso a la Tierra de los cosmonautas rusos en la Estación Espacial Internacional

MOSCÚ.- El regreso a la Tierra de los cosmonautas rusos en la Estación Espacial Internacional este jueves 29 de septiembre ocurrió sin contratiempos.

Los rusos Oleg Artemyev, Denis Matveyev y Sergey Korsakov a bordo de la nave Soyuz MS-21 aterrizaron “con suavidad” en la estepa de Kazajistán al sureste de la ciudad de Zhezkazgan a las 16:57 horas (1057 GMT).

Los cosmonautas llegaron a la Estación Espacial Rusa en marzo pasado, en el que fue el tercer vuelo espacial de Oleg Artemyev, quien suma un total de 561 dúas en órbita y la primera misión de Matveyev y Korsakov con la cual sumaron 195 días cada uno.

La agencia espacial de Rusia, Roscosmos, compartió las imágenes del aterrizaje de la nave tripulada Soyuz MS-21, el cual ocurrió de acuerdo a lo previsto.

La cápsula Soyuz hizo su descenso con un paracaídas rojo y blanco, mientras el líder del equipo, Artemyev, reportó al Control de Misión que toda la tripulación se encontraba bien.

El primero en salir de Soyuz fue el propio Artémiev, seguido de Matvéyev y Kórsakov, ante los aplausos de los presentes. Inmediatamente fueron atendidos por el equipo médico para la detección de la presión sanguínea y la saturación de oxígeno y asegurar su buena condición de salud.

A la escena acudieron más de 200 socorristas, un grupo aéreo integrado por 12 helicópteros tres aviones, y 20 vehículos todo terreno fueron movilizados para seguimiento al descenso y la evacuación de los cosmonautas.

TOUCHDOWN! Soyuz MS-21 returns its crew of three back to Earth.



Overview:https://t.co/AzuJ7srEGZ - by Justin Davenport (@Bubbinski) pic.twitter.com/GUynNMfLt9 — Chris Bergin - NSF (@NASASpaceflight) September 29, 2022