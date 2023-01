Celulares que ya no tendrán Whatsapp a partir del 31 de enero de 2023

Whatsapp dio a conocer la lista de celulares que ya no tendrán la aplicación desde el próximo 31 de enero. La red social de Mark Zuckerberg, se encuentra en constantes actualizaciones para ofrecer un mejor servicio a los usuarios y cada mes dan a conocer más dispositivos en los que la app dejará de funcionar debido a que el software puede no ser compatible con las novedades que puedan implementar. Aquí te dejamos los dispositivos que ya no contarán con el servicio de mensajería este primer mes del año.

¿Qué celulares se quedarán sin Whatsapp en enero 2023?

A partir del 31 de enero de 2023, WhatsApp funcionará solo en celulares con sistema operativo Android 4.2 y el iOS 16.2 o en versiones superiores. Cabe mencionar que los equipos que no cuenten con esas actualizaciones, podrán seguir usando la app de mensajería por un tiempo, pero eventualmente comenzará a presentar fallas hasta dejar de funcionar.

APPLE

iPhone SE

SAMSUNG

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Xcover 2

HUAWEI

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

LG

LG Lucid 2LG Optimus F7

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus F5

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 II Dual

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus L7 II

LG Optimus F6LG Enact

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus F3

LG Optimus L4 II

LG Optimus L2 II

LG Optimus F3Q

ZTE

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

OTROS

Sony Xperia M

Lenovo A820

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

Cómo saber si tu celular se quedará sin Whatsapp