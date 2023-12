WhatsApp, la app de mensajería instantánea ha liberado una de sus funciones más esperadas. Se trata de la opción de fijar mensajes los chats de la aplicación.

Esta herramienta le permitirá a los usuarios destacar aquellos mensajes que son importantes de recordar, además que le ahorrará mucho tiempo a los usuarios para encontrar estos. Y lo más importante es que la función no solo se aplica a mensajes de texto, sino que también a imágenes, encuestas, emojis, entre otros.

introducing Pinned Messages 📌 now everyone can stay on top of a chat by keeping the important messages up top 🙌 pic.twitter.com/nDcsgoJyga