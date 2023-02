Transforma tu aprendizaje con esta plataforma innovadora y confiable de contenido educativo gratuito

En pleno siglo XXI todos sabemos la importancia que tienen las nuevas tecnologías de la información en nuestras vidas, las utilizamos para todo en nuestro día a día, desde tareas cotidianas como realizar la compra, organizar un viaje, contratar todo tipo de servicios, etc., hasta realizar trámites del banco, cuando queremos evitarnos esas interminables colas y de ir de un sitio para otro para realizar innumerables papeleos administrativos… Todo eso ya quedó atrás, está a solo un clic, pero, ¿qué pasa con la educación? ¿Es posible aprender desde casa?

YuBrain ha pensado en todos esos padres y estudiantes que se pasan horas y horas buscando información para hacer sus tareas escolares y trabajos de la universidad en multitud de webs para encontrar, en ocasiones, información escasa, pobre de contenido y/o que “cuesta entender a horrores”.

Nosotros creemos que el aprendizaje no tiene límites, así que, ¿por qué ponerle barreras a la educación online? En nuestra web podrás resolver dudas que te surjan del tema que estás trabajando en clase o satisfacer todo tipo de intereses culturales, ¿quieres aprender curiosidades sobre el japonés o quieres resolver ejercicios de ecuaciones matemáticas que te han mandado en clase? YuBrain es tu sitio, sin duda.

¿Es posible aprender desde casa?

Después de haber pasado una cuarentena encerrados en casa con nuestros hijos, supervisando las clases online todos los días y las tareas que les mandaban a diario, hemos podido sufrir en “nuestras carnes” lo pesado que resulta buscar información en veinte páginas distintas y acabar como al principio o quizá hasta con más dudas de las que tenías. Yubrain facilita información clara y concisa, entendemos que el aprendizaje tiene que ser divertido y atractivo para nuestros lectores.

Analizando todas estas situaciones cotidianas, nos hemos querido “meter en la piel” de los estudiantes, de los padres y de los profesores, para conocer y entender mejor las diferentes necesidades que puedan surgir en el aprendizaje por vía telemática.

Todo ello nos ha llevado a darnos cuenta de que es perfectamente posible aprender desde casa. No importa el lugar, lo que sí importa son las condiciones en las que se hagan. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si quieres saber más sobre las principales reacciones químicas, no es lo mismo buscar información en una web que utilicen expresiones o un vocabulario indescifrable y que tenga que leer la misma información varias veces para entenderlo a simplemente tener todas las respuestas a solo un clic, seleccionar el tema en el que estás interesado y encontrar la información como si estuviera un profesor a tu lado contándotelo de “tú a tú” para que lo entiendas, fácil y sencillo, con ejemplos y un vocabulario adaptado que no te supondrá salir cada dos minutos de la página para buscar en el diccionario cada palabra.

Aprender desde casa, ¿sí o no?

Quizá la pregunta más adecuada sería ¿Por qué solo aprender en el colegio si también puedo aprender en casa? ¿Acaso esos ratitos que pasamos con nuestros padres en la cocina ayudándoles a hacer la comida no es aprender? Nunca dejamos de aprender cosas nuevas, sea en un centro educativo, en casa, en la calle… lo importante es estar dispuesto a ello, mostrar interés en el mundo que nos rodea.

Fomentar la curiosidad por saber cosas nuevas, por ampliar nuestros conocimientos, es un papel muy importante que juegan los profesores en los centros escolares, pero también en casa podemos incentivar esa labor, añadiendo la posibilidad de llevar a la práctica esas investigaciones. Por ejemplo, nuestro hijo o hija está trabajando en un proyecto sobre la deforestación o sobre la sobrepoblación de especies invasoras de plantas no autóctonas en un lugar.

Podríamos buscar en la web de Yubrain: Formas de eliminar un árbol y automáticamente tendría toda la información necesaria para saber cómo hacerlo y los diferentes modos que puedes encontrar según de qué tipo de árbol o planta se trate. Una vez tengamos toda la información necesaria, podemos organizar una excursión en familia al campo y poner en práctica alguna de esas técnicas, o incluso si tienes jardín en casa, cortar “las malas hierbas”.

Tal y como dijo Gordon B. Hinckley: “Hay pocas cosas más patéticas que aquellos que han perdido su curiosidad y sentido de la aventura y que ya no se preocupan por aprender”.

Yubrain desde el punto de vista educativo

Los profesores tienen la ardua tarea de crear expectación para que el aprendizaje sea efectivo, esto es, si lo que quieren transmitir no resulta atractivo para los alumnos y alumnas, su falta de atención y desinterés impedirá que aprendan sobre el tema en cuestión.

Como principales motivadores del aprendizaje, podrán recurrir a las diferentes propuestas de Yubrain sobre los distintos temas que ofrecemos en nuestra web, para abrir una nueva vía de investigación.

¿Por qué escoger Yubrain?

No solo podrás encontrar información variada sobre diferentes temas, sino que abordamos las dudas más frecuentes que suelen surgir sobre los mismos. Por ejemplo, probablemente no tenga la necesidad de aprender francés, pero te encantaría conocer cómo escribir los acentos franceses o cuándo y cómo puedes utilizar la famosa frase <<C'est la vie >>.

Haciendo mención del refranero “El saber no ocupa lugar”, en Yubrain podrás encontrar todo tipo de curiosidades sobre diversos temas.

¿Qué puedo aprender con Yubrain?

Muchas veces no sabemos qué aprender nuevo y simplemente necesitamos algo de inspiración para saber qué es lo que realmente nos apasiona. A todos nos ha pasado alguna vez empezar un libro y no terminarlo. Por eso en Yubrain tienen diferentes secciones donde podrás aprender sobre materias muy variadas y escoger la que más se adapte a tus gustos:

Ciencia (Química, Física, Astronomía, Biología, Geología, Meteorología, Paleontología).

Animales y naturaleza.

Ciencias Sociales.

Humanidades (Artes visuales, Cuestiones, Educación, Filosofía, Geografía, Lingüística, Literatura, Música, Psicología).

Idiomas (Español, Francés, Inglés, Italiano, Japonés, Latín, Mandarín, Ruso).

Historia y Cultura.

Matemáticas.

Calculadora.

Como puedes observar, la lista de categorías es extensa y continuamente estamos actualizando nuestra web para que puedas seguir ampliando tus conocimientos. Aprender es la clave del éxito y tanto mayores como niños ejercitan el cerebro de la mejor manera y ¿Qué mejor manera que con Yubrain?

(I.S.)