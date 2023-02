¿Se cayó Facebook, Twitter e Instagram?: Reportan fallas este 8 de febrero

MÉXICO.- Durante la tarde de este miércoles 8 de febrero, usuarios de diversas partes del mundo han reportado fallas en las redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter.

De acuerdo con los reportes, las tres plataformas presentaron problemas para compartir y actualizar publicaciones. Mientras que el portal Downdetector informó que recibió más de 6 mil reportes por afectaciones en las tres redes sociales, los cuales comenzaron a registrarse minutos antes de las 16:00 horas (hora México). Aunque algunas quejas se recibieron desde las 15:00 horas, pero el punto más crítico se dio una hora después.

¿Qué le pasó a Twitter?

Downdetector informó que las falllas de Twitter en la República mexicana se reportaron en su mayoría en: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Igualmente, los problemas más importantes que se registraron fueron: publicaciones nuevas, carga de tweets y conexión.

Entre las fallas están la imposibilidad de tuitear, retuitear y de seguir a otros usuarios. Al intentar publicar algo o dar retuit a algún mensaje, aparece la leyenda “Sorry! You have exceeded your Tweet limit. Try Retweet again tomorrow” (“¡Lo siento! Has excedido tu límite de Tweets. Intenta Retuitear de nuevo mañana”).

Se cayó Instagram y Facebook

De acuerdo con el sitio de Dawndetector, ambos sitios presentan fallas en diversas partes del mundo, pero especialmente en países como México, Argentina, Estados Unidos, Colombia y Brasil.

Al entrar al sitio web y cargar la plataforma, que aparece la leyenda "Perdón, algo salió mal"; mientras que otros reportan que no se pueden visualizar las historias, no cargan o simplemente se están borrando si alguna razón. De momento Meta no ha emitido algún informe acerca de los errores que han reportado las personas en este 8 de febrero.

Yes Facebook is down, glad you’re here pic.twitter.com/Jo1t3v5Pre — Scott's Thots Scholarship Foundation (@AlexaElyse) February 8, 2023

Tras la caída de las tres redes sociales, los internautas comenzaron a compartir memes de la situación y compartieron los mejores memes para tomar con humor la situación que se presentaba en las tres aplicaciones. Algunos aseguraron que al principio pensaron que se trataba de fallas en su servicio de Internet y que no esperaban que las tres plataformas digitales presentaran errores.

Todos entrando a #Twiter para ver verificar que Instagram y Facebook se cayeron uD83DuDE02 #facebookdown #instagramdown pic.twitter.com/mHXbCGfDvP — El Luis (@LuisLozadaD) February 8, 2023

Si siempre venimos a quejarnos a Twitter cuando se cae Instagram, WhatsApp o hasta Facebook, ¿a dónde vamos a quejarnos cuando se cae Twitter? pic.twitter.com/WgCu56VAJR — SpiderCarp uD83EuDD1FuD83CuDFFBuD83DuDD77? (@SpiderCarp23) February 8, 2023