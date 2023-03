HBO Max sube de precio: ¿Cuándo y cuánto costará tener la suscripción?

MÉXICO.— HBO Max al igual que otras plataformas de streaming ha dado a conocer que aumentará el precio de su suscripción en México. A través de un comunicado, la aplicación de entretenimiento informó del incremento y la razón de este.

HBO Max sube de precio en México

En un documento emitido en redes sociales, HBO Max indicó que el aumento en el precio de su suscripción en México es para invertir más en una variedad de entretenimiento con mejores propuestas de calidad.

Asimismo, se informó que este incremento para tener "nuevas propuestas de entretenimiento", será a partir del mes de marzo.

Esto es lo que llegará en Marzo a #HBOMax. pic.twitter.com/LBjO4QiLIU — HBOMAXNewsLA (@HBOMaxNewsLATAM) March 2, 2023

HBO Max: ¿cuánto costará tener la suscripción y cuándo aumentará el cobro?

La plataforma de entretenimiento especificó que a partir del próximo 30 de marzo HBO MAX aumentará su precio en México.

Por lo que con el nuevo precio subirá a $179 al mes, es decir, 30 pesos de más, pues recordemos que el costo por suscripción hasta el momento es de $149.

No obstante, los usuarios que se suscribieron aprovechando el descuento del 50% como oferta de lanzamiento seguirá aplicándose; aunque con el aumentó de tarifa, el nuevo precio que se estará pagando será de alrededor de $89.50 al mes.

Comunicado de #HBOMax sobre el aumento en el precio de suscripción.



Los clientes que tengan el 50% de descuento lo mantendrán pero ahora sobre el nuevo precio del plan. pic.twitter.com/dihEw2mqEu — HBOMAXNewsLA (@HBOMaxNewsLATAM) February 28, 2023

HBO Max: Los planes que no tendrán un aumento de precio

Aunque se ha confirmado que la suscripción a HBO Max subirá de precio este mes, no en todos sus planes se aplicará un aumento considerable.

Los paquetes que no experimentarán cambios en su precio son los siguientes:

El de tres meses y tiene un costo de 399 pesos.

El anual; es decir el de 12 meses que cuesta 1249 pesos

El próximo 30 de marzo habrá un ajuste en el precio de la suscripción de HBO Max.



Si tienes la promo del 50% de por vida, lo seguirás teniendo (recuerda que es al valor del precio del plan estándar) por lo que pagarás la diferencia del nuevo precio de la suscripción. pic.twitter.com/aecAsYCk9C — HBOMAXNewsLA (@HBOMaxNewsLATAM) February 28, 2023

Cabe destacar que con cualquiera de ellos seguirán activos los mismos beneficios de costumbre:

Tres dispositivos de forma simultánea.

Hasta cinco perfiles por cuenta.

Contenido en HD y 4K.

Compatibilidad con Chromecast y AirPlay.

Posibilidad de descargar contenido en la app móvil.

HBO Max aumentará su precio en México

Lo que ya no estará accesible, es el plan móvil, el cual desde el pasado 22 de febrero no se puede contratar y, Warner no ha dado explicaciones sobre el porqué de su cancelación.

"Mientras evaluamos constantemente alternativas que sigan mejorando la experiencia de usuario, dejaremos de ofrecer los planes del paquete móvil a nuevos suscriptores de HBO Max a partir del 22 de febrero", se lee en el comunicado en el que se informó la suspensión de dicho paquete. Solo el plan móvil de HBO Max desaparecerá

Es importante señalar que a diferencia de otras aplicaciones de streaming, HBO Max desde su lanzamiento en México el pasado junio de 2021, este aumento en sus precios es el primero que se da.

