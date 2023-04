CIUDAD DE MÉXICO.- Conforme el sistema obsoleto de Twitter de marca de verificación azul se acerca a su finalización, el recién implementado sistema de verificación de pago en la red social está presentando ciertos inconvenientes. Incluso el propio CEO, Elon Musk, ha intervenido para pagar la verificación de algunas celebridades que se han negado a hacerlo.

¿Anunciantes deben tener una cuenta verificada?

Uno de los posibles inconvenientes que podría surgir en la plataforma con los cambios recientes es que, al parecer, será necesario tener una cuenta verificada para anunciarse en Twitter.

Diversos usuarios, entre ellos el experto en redes sociales Matt Navarra, han compartido capturas de pantalla de un correo electrónico que aparentemente fue enviado por Twitter, el cual establece que, a partir del 21 de abril, se necesitarán marcas de verificación verificadas para seguir publicando anuncios en la plataforma.

A partir del 21 de abril, su @cuenta debe tener una marca de verificación verificada o suscribirse a Twitter Blue o a Organizaciones verificadas para continuar publicando anuncios en Twitter.

Las cuentas comerciales que gastan más de $ 1000 por mes ya tienen cheques de oro o lo tendrán pronto, y continuarán disfrutando del acceso a la publicidad sin interrupción en este momento. Este cambio se alinea con la estrategia de verificación más amplia de Twitter: elevar la calidad del contenido en Twitter y mejorar su experiencia como usuario y anunciante.

Este enfoque también respalda nuestros esfuerzos continuos para reducir las cuentas fraudulentas y los bots.

Twitter, necesitado de publicidad

Twitter aún necesita ingresos publicitarios a pesar de las suscripciones promovidas por Musk. Aunque el actual dueño ha estado promoviendo las suscripciones como una importante fuente de ingresos ante la salida de anunciantes de la plataforma, es evidente que Twitter todavía requiere ingresos publicitarios.

Los principales anunciantes de la plataforma, aquellos que gastan $1,000 al mes, ya obtienen gratuitamente una marca de verificación dorada oficial, lo cual indica que se trata de una cuenta comercial oficial.

¿Cuentas verificadas serán un requisito para anunciarse en Twitter?

Actualmente, no hay información oficial en las páginas de la cuenta de anuncios de Twitter que indique que solo las cuentas verificadas podrán anunciarse. Sin embargo, tiene sentido que se exija la verificación de los anunciantes si esto ayuda a reducir el spam o a disuadir a otros delincuentes en la plataforma. No obstante, para que esta medida sea realmente efectiva, se requeriría una investigación rigurosa más allá de solo solicitar una tarjeta de crédito y un número telefónico, y la tarifa mensual de 8 dólares no debería ser un impedimento importante por sí sola.

En el futuro, es probable que cualquiera que quiera publicar un anuncio o promocionar un tuit deba gastar 8 dólares al mes en Twitter Blue, o 1,000 dólares al mes para ser reconocido como una organización verificada.

Una excepción a esto probablemente serán las cuentas con una marca de verificación gris, que se reservan para el gobierno oficial y cuentas relacionadas, como agencias, embajadas, parlamentos, etc. En cualquier caso, resulta difícil ver cómo este movimiento logrará algo más que desalentar la inversión publicitaria en Twitter.

