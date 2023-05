Elon Musk anuncia que ya tiene a nueva CEO de Twitter

Elon Musk, nuevo dueño de la red social Twitter, anunció que dejará el cargo de CEO de la compañía y una mujer ocupará su lugar, esto después de una controversial administración de su parte.

El multimillonario ya había anunciado que se retiraría como CEO de Twitter y solo estaría esperando tener a su sucesor contratado.

“Estoy emocionado de anunciar que he contratado a un nuevo CEO para X/Twitter”, escribió en su cuenta oficial en la misma plataforma e indicó que su sucesora comenzaría a trabajar en seis semanas, pero no reveló su identidad.

Las acciones de Tesla subieron 2.4 por ciento tras el anuncio de Elon Musk.

Elon Musk compró Twitter por 44,000 millones de dólares y realizó muchos y muy rápidos cambios a la empresa desde que tomó posesión de esta en octubre de 2022.

En abril del mismo año, Musk anunció la adquisición de Twitter, pero tres meses después intentó cancelar el trato con una carta al consejo de administración de la red social, el cual demandó en respuesta y se dio un plazo hasta el 28 de octubre para concretar la compra.

Desde la entrada de Elon Musk a Twitter se registraron despidos masivos y el cobro de suscripción para tener la famosa ‘palomita azul’ para las cuentas verificadas.

Tras las críticas por sus políticas, Musk anunció que reduciría su tiempo en Twitter y elegiría a un nuevo CEO.

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops. — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023