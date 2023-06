Whatsapp Plus: Los mejores trucos y secretos de la APK que no conocías

Son cada vez más usuarios que están utilizando Whatsapp Plus y se están olvidando de la app original de Mark Zuckerberg, sin embargo, pese a los riesgos que puede tener descargar el APK, también tiene ciertos trucos y secretos que pueden hacer tu experiencia mucho más enriquecedora dentro de la aplicación.

Toma en cuenta que usar Whatsapp Plus 2023 puede exponer tus conversaciones y tu información personal en cualquier momento, pero en caso de que quieras tener la versión original de la APK, aquí te decimos todo lo que puedes hacer con ella.

Whatsapp Plus: Los mejores trucos y secretos de la APK

¿Qué cosas se pueden hacer con Whatsapp Plus? Trucos que no sabías

De acuerdo con sitios presuntamente especializados en Whatsapp Azul, conocido así por su logo característico de dicho color, estos son algunos trucos que puedes hacer desde el Whatsapp original en 2023.

Marcar "leído" con palomitas azules hasta que respondas el chat: Cuando entramos a una conversación, suele aparecer el doble check azul de leído, pero con WhatsApp Plus puedes activar la herramienta para que solo se pongan las palomitas azules únicamente cuando respondas. Para hacerlo debes ir a Ajustes, Privacidad y seguridad, y en la seción de Chats, deberás habilitar la pestaña que dice tick azules. Evitar que las fotos que se ven una vez desaparezcan: Si uno o varios de tus contactos siempre mandan fotos que se pueden visualizar una vez pero tú no quieres que se "destruyan", esta función del Whatsapp Azul es para ti. Solo debes ir a Plus Configuración, Privacidad y seguridad, y habilitar la pestaña de Antiview único para que puedas ver la foto o vídeo cuantas veces quieras sin que ellos sepan. Descargar esas fotos o videos que solo se ven una vez: Pero no solo es eso, en WhatsApp Plus también, a parte de ver esa foto varias veces, puedes descargarla sin ningún problema y así verla a cada rato o, de lo contrario, borrarla. Cambiar el color de Whatsapp Plus: Como sabes, la app original de Whatsapp es de color verde, sin embargo, el color de Whatsapp Plus es azul y si quieres cambiarlo, solo debes ir a Ajustes, luego a Plus configuración, Universal, Colores y define el estilo que deseas. También puedes instalar diferentes temas e interfaces que tiene la app para personalizar tus conversaciones. Descargar cualquier foto de perfil: Si deseas guardar alguna foto de perfil de un contacto en específico con la versión original de Whatsapp Plus 2023 puedes hacerlo. Solo tienes que ingresar al perfil de tu contacto, darle clic a su foto y ahí te permitirá obtener una copia sin tener que hacer captura de pantalla. Descargar los estados de WhatsApp y evitar que desaparezcan de por vida: Para ello simplemente nos vamos a la pestaña de estados de WhatsApp. Visuazamos cualquiera de ellos y nos aparecerá un pequeño ícono de descarga, lo pulsamos y tendremos una copia de esa foto en nuestro móvil. Evita que te llamen: Si eres de los que no les gusta recibir llamadas, Whatsapp Plus ofrece una opción para bloquearlo. En la sección de privacidad, puedes elegir quién puede llamarte o qué persona quieres que te llame sólo una vez antes de bloquearla.

¿Cómo saber si una persona tiene WhatsApp Plus?

Si quieres saber si alguien tiene la APK de Whatsapp Plus 2023 debes saber que no hay una manera exacta de comprobarlo, sin embargo, existen ciertas señales a tomar en cuenta que te pueden indicar si tu contacto está chateando desde el Whastapp azul, como por ejemplo;

Nunca lee los mensajes o reproduce notas de voz grupales (confirmación de lectura).

Nunca aparece en línea.

No sale la palabra “Escribiendo” o “Grabando audio” cuando te responde.

Descarga tus estados y los publica en su historia.

¿Cómo descargar WhatsApp Plus original en 2023?

Para descargar esta versión de Whatsapp Plus, debes tomar en cuenta que deberás eliminar la app original e instalar el archivo APK.

Lo único que debes hacer es hacer una copia a tu cuenta y luego eliminar la app original. Después deberás descargar la APK y activar el modo de fuentes desconocidas (Ajustes - Seguridad - Fuentes desconocidas - Aceptar), con la finalidad de que tu celular pueda agregar cualquier app que no pertenezca a la Play Store.

Toma en cuenta que para descargar la APK de Whatsapp Plus 2023 deberás dar clic aquí, pues no la podrás encontrar en la Play Store debido a que no es una aplicación original. Esta versión de Whatsapp azul es la V28.20f2, y corresponde a la actualización más reciente del archivo hasta junio 2023.

Una vez que ejecutes el archivo APK podrás comenzar a utilizar Whatsapp Plus desde tu celular sin ningún problema, solo recuerda que tu información podría estar expuesta al no ser la versión oficial de la app.