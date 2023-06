Consejos para evitar que se recaliente el celular

En épocas de calor extremo, como la última que se vivió en México, es importante monitorear la temperatura del celular para evitar que éste se dañe o se bloquee hasta alcanzar una temperatura óptima para su uso. Dependiendo de la marca del celular y el uso que le demos, serán las alertas que nos pudiera dar el dispositivo. Para evitar daños a tu equipo acá te dejamos algunos de los mejores consejos que debes tomar en cuenta para evitar el recalentamiento de tu celular.

¿Cómo evitar se recaliente el celular?

No lo uses al sol. Una de las acciones más peligrosas para un celular que tiene una temperatura elevada es ser usado al sol, sobre todo cuando la temperatura ambiente supera los 35 o 40 grados. Lo anterior por que el cristal y el metal del que están hechos los teléfonos tienden a calentarse rápidamente, y encima si el interior no puede disipar bien el calor interno que se genera podría causar daños permanente al equipo. Por eso, si tienes que usarlo en estas condiciones, procura que sea lo indispensable y posteriormente, guardarlo a la sobra de nuevo.

Noticias Relacionadas Cómo administrar las contraseñas guardadas en el celular

Desactiva la carga rápida. Aún no se esté usando al sol, dependiendo del uso y exigencia a la que sometamos a nuestros equipos, éstos tendrán a calentarse, sobre todo si lo usamos para jugar o reproducir vídeos. Sumado el uso cotidiano, la carga rápida también podría afectar la temperatura de tu celular. Los sistemas de carga rápida se han popularizado mucho en los últimos años, sobre todo en los celulres Android. Actualmente en el mercado hay equipos con 120 W y hasta con 240 W. Una de las desventajas de esos sistemas de carga rápida es que calientan más el celular, y con un clima caluroso, no es lo más recomendado. Lo recomendable es cargarlo con un sistema sencillo y de preferencia por la noche cuando hay menos calor.

Buscar ambientes frescos. Si tenemos que usar el celular es mejor que busquemos una zona fresca, sea la sombra de unos árboles en un parque o, mejor aún, el interior de un local o un centro comercial con aire acondicionado. De esa forma el celular se estará enfriando incluso aunque lo estemos usando.

No dejarlo en el interior del coche o en lugar donde le dé el sol. Cuando nos transportamos en auto, es común colocar el celular en los tableros para su fácil acceso o bien, en los porta celulares en las rendijas del clima, sin embargo, esta práctica podría sobrecalentar tu equipo y dañarlo permanentemente. Por eso, el lugar idóneo será aquel que le de sobra y, si es necesario ponerlo en el porta celular, asegúrate que éste no esté caliente y le de el aire acondicionado.

Modera el rendimiento del equipo. Es mejor no realizar tareas que requieran mucha potencia, como juegos. No todas las tareas que se hacen con un celular lo calientan igual. Mandar un WhatsApp o un correo electrónico no requiere tanta energía como hacer una foto o un vídeo, y, menos aún, que usar un juego con gráficos avanzados. En verano es mejor controlar esas acciones y realizarlas sólo cuando estemos en sitios frescos.

Bajar el brillo de la pantalla. Subir el brillo de la pantalla es una de las cosas que más calienta esa parte del celular y, por ende, el terminal. Es necesario hacerlo en exteriores cuando lo usamos, para poder ver, pero siempre es mejor dejarlo al mínimo posible o incluso irnos a buscar una sombra para poder bajar dicho brillo.

Consejos para evitar se recaliente el celular.

Cuidado con el 4K. Muchos móviles actuales son capaces de grabar en 4K con sus cámaras traseras, e incluso algunos con las delanteras. El mero hecho de grabar vídeo calienta mucho el móvil, pero hacerlo en 4K dispara la temperatura. Hay que tener cuidado con esto, sobre todo si vamos a realizar grabaciones largas.

Quitarle la funda. Si detectas que tu celular está muy caliente por el uso y no estamos en una situación de riesgo, es buena idea quitarle la funda, esto para que pueda disiparse mejor el calor del interior. Y si lo dejamos encima de una mesa de cristal o en una zona fría, como el suelo, mejor.

En última instancia, apagarlo. Como medida final, si vemos que el celular sigue caliente, podemos poner el modo avión para que no reciba datos y no se caliente por el uso del módem de comunicaciones. El siguiente paso es más extremo, apagar el dispositivo un rato hasta que recupere su temperatura normal.

Lee también: Cómo bloquear WhatsApp desde otro celular en caso de robo o extravío