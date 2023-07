AMLO se une a Threads de Instagram: Su primer post va dirigido a Mark Zuckerberg

AMLO se une a Threads de Instagram con una petición para Mark Zuckerberg: No permitir los 'bots'.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se unió a Threads, la aplicación de microblogging recién lanzada, con un mensaje especial para Mark Zuckerberg, dueño de Meta, plataforma a la que pertenece la red social.

A menos de un día de su lanzamiento, Threads de Instagram ya llamó la atención de miles de usuarios incluyendo celebridades y políticos como AMLO y Samuel García, gobernador de Nuevo León.

Primer post de AMLO en Threads

Este jueves 6 de julio, López Obrador se unió a la recién lanzada red social de Meta, Threads, con un mensaje para Mark Zuckerberg.

“Un atento llamado al dueño de esta nueva red social […] Ojalá esta nueva plataforma no apueste al lucro y no se permita el uso de ‘bots'”, escribió el mandatario mexicano en su primera y hasta ahora única publicación en la plataforma.

“En cualquier empresa o gobierno se puede optar entre lo cuantitativo y lo cualitativo; la eficacia y los principios”, sostuvo López Obrador, quien pidió que se trabaje en un mecanismo para evitar el uso de ‘bots’ en Threads.

“Sería excepcional buscar un mecanismo, un filtro, para evitar la manipulación y hacer realidad la autenticidad en la comunicación”, concluyó el presidente.

Tras su registro en Threads, AMLO ya cuenta con casi 40 mil seguidores.

AMLO también pide controlar 'bots' en Twitter

En ocasiones pasadas, AMLO pidió a Twitter terminar con la manipulación y la censura así como la automatización maliciosa, es decir, el uso de ‘bots’ para dichos fines. Incluso, apoyó el pago para cuentas verificadas, si Elon Musk garantizaba la seguridad en la plataforma.

“Estamos esperando que si van a liberar al pajarito, porque todavía no he visto nada. Solo [he visto] que quieren cobrar, nada más que nos tiene que dar primero una prueba de que va a ser un medio confiable, con ética”, dijo en noviembre del año pasado.

Twitter “ya estaba bajo control del conservadurismo y del poder económico, de mafias”, reiteró AMLO en dicha ocasión, y ahora hace una petición similar a Zuckerberg con el lanzamiento de Threads.

¿Qué es Threads de Instagram?

La nueva red social de Meta tiene el objetivo de acabar con Twitter, al contar con un sistema similar que permite publicar textos, enlaces, vídeos, imágenes, memes, replicar publicaciones e intercambiar mensajes con otros usuarios, de la misma manera que lo haces en la plataforma de Elon Musk.

De igual modo, con Threads también se puede citar y dar me gusta a las publicaciones de tus contactos aunque no cuenta con hashtags ni funciones de búsqueda por palabras clave, impidiendo seguir un acontecimiento en tiempo real como lo hacen en Twitter.

Threads de Instagram

Threads está disponible en 100 países, excepto la Unión Europea, y pertenece a Meta mismo grupo que engloba a Facebook, WhatsApp e Instagram.