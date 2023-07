Threads y Twitter. Estas son las diferencias entre redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Threads es la nueva aplicación de Meta que busca hacerle competencia a Twitter. Ahora se ha convertido en el tema más popular entre los cibernautas, luego de los recientes cambios que Elon Musk implementó en su red social.

Las semejanzas entre ambas plataformas se pueden apreciar a simple vista. Pues están enfocadas en compartir texto y desarrollar conversaciones entre los usuarios. Por lo que es probable que te preguntes si realmente son tan similares.

Diferencias entre Threads y Twitter

Durante las primeras horas de su lanzamiento, Threads ya suma 30 millones de suscripciones, según señaló el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, en una publicación compartida en su red social.

Primero que nada necesitas una cuenta de Instagram. Al momento de instalar la aplicación por primera vez, Threads te pedirá una cuenta de Instagram para que puedas suscribirte. Sin embargo, eso podría convertirse en una ventaja o desventaja, dependiendo tus preferencias.

La relación con la otra red social de Meta te permite sincronizar seguidores y otras preferencias, lo que podría facilitar y hacer más cómodo tu adaptación a esta nueva plataforma. Pero si no lo deseas, la aplicación te da la opción de no compartir dicha información.

No tiene una versión web. Hasta el momento, Threads no cuenta con una versión web o de escritorio como Twitter. Por lo que la única forma de acceder a esta nueva red social es a partir de la aplicación. Tras su lanzamiento, el pasado 5 de julio, tanto Meta como su director ejecutivo no han compartido si esta versión de la plataforma estará disponible pronto.

Límite de caracteres en las publicaciones. En la nueva red social de Mark Zuckerberg también hay un límite en el tamaño de las publicaciones, pero es más grande que el de Twitter. En Threads, puedes escribir hasta 500 caracteres, según el comunicado publicado en el sitio oficial de Meta.

En la plataforma de Elon Musk, por su parte, las cuentas no verificadas pueden redactar hasta 280 caracteres, mientras que las verificadas 4000.

Contenido del feed. Esta es una de las más grandes diferencias entre ambas aplicaciones. El feed de Threads funciona de forma similar a Facebook e Instagram, pues el contenido mostrado es tanto de cuentas que sigues como recomendaciones del algoritmo. De igual manera, esta nueva red social no cuenta con un apartado donde puedes explorar tendencias y temas más comentados como en Twitter. Además, no tiene habilitado el uso de hashtags para la búsqueda de palabras clave.

El diseño y características del perfil. A simple vista, el diseño de los perfiles en Threads puede resultar similar a los de Twitter, pero no cuentan con las mismas funciones. Por ejemplo, en Twitter existe un apartado de me gusta y de multimedia pero en la nueva aplicación de Meta no. De igual forma, no es posible mandar mensajes directos dentro de la aplicación. Además, en la plataforma de Meta puedes ocultar la lista de cuentas que dieron clic en el botón de "me gusta" en tus publicaciones.



