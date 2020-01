Abuelita de 80 años conoce a su joven novio de Facebook y se vuelve viral

¿Quién dice que hay edad para el amor? En días recientes se volvió viral la historia de una mujer de 80 años que viajó a El Cairo para contraer matrimonio con “el amor de su vida”, quien es 45 años menor.

Iris Jones es una mujer británica que quiere casarse con su novio Mohamed Ahmed Irbriham, de 35 años y a quien conoció a través de Facebook. La historia la compartió al periódico The Mirror.

Iris Jones y Mohamed en El Cairo.

La mujer aseguró que a su novio el dinero no le interesa y tampoco la nacionalidad. “Si se va a casar conmigo, por fortuna, estará decepcionado porque vivo de una pensión".

La semana pasada, la pareja intentó contraer matrimonio en Egipto, pero como no tenían todos los documentos no pudieron hacerlo.

“Fue increíble. Me sentí como virgen otra vez"

La pareja disfrutó del tiempo juntos en El Cairo.

Actualmente, Iris Jones ahorra para regresar a cumplir su sueño de casarse con Irbriham. Ante The Mirror, Jones narró que visitó a Mohamed y quedó sorprendida con su altura e incluso detalles sobre su intimidad.

“Fue increíble. Me sentí como virgen otra vez”. “No fue fácil, pero fue muy amoroso y romántico. (…) Mi ex esposo dijo que era frígida cuando nos divorciamos hace 40 años, pero ahora sé que no lo soy”, relató.

No es por su dinero

Jones recibe una pensión de e 200 libras por semana (más de cuatro mil 912 pesos) y un beneficio por discapacidad, mientras que vive en una casa valorada en 220 mil libras (cinco millones 403 mil 797 pesos). Mohamed tuvo que dejar su empleo porque su jefe no le dejó ver a Iris en el Cairo.

Irbriham enfatizó que no le interesan los bienes materiales de Jones. “El amor no tiene edad y no tiene límites. Iris y yo descubrimos que nos entendíamos bien y sentíamos la ternura. No me importa la opinión de nadie”, finalizó.

