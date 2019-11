Alertan por virus que graba lo que ves en páginas para adultos

Un nuevo virus tiene en alerta a los usuarios, ya que se además de robar información de la computadora o dispositivos móviles, también “extorsiona” a los internautas con difundir vídeos comprometedores.

Se trata de un malware identificado como Varenky, que según ESET (una empresa de seguridad que descubrió el virus), graba y registra las búsquedas con contenido para adultos que el usuario visita.

A spike in ESET’s telemetry led our researchers to discover #Varenyky, a #spambot able to spy on victims’ screens while they watch sexual content, enabling very real #sextortion campaigns. @welivesecurity @ESETresearch https://t.co/W8WQ79oazg pic.twitter.com/gU0S4g8WCO