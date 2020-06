Android 11 en beta ya está disponible

Usuarios han empezado a comentar su experiencia satisfactoria a pocas horas de haber descargado el Android 11

MÉXICO.— Google tomó la decisión de posponer el evento de lanzamiento de Android 11 debido a las protestas en Estados Unidos. En su lugar decidió compartir una serie de videos y recursos en línea para que cada usuario pueda probarlos según sus necesidades.

Algunas de las novedades que ofrece este sistema operativo son:

Pues estos iconos nuevos de Android 11 me gustan. No sabría cómo definir esta forma, pero quedan cool no? pic.twitter.com/R9kiCYZ3O2