“Ánimo Gus”, usuarios envían sus buenos deseos al fundados de Club Nintendo

Usuarios en redes sociales, en México, convirtieron en tendencia el hashtag “Ánimo Gus” para mandar sus mensajes a Gustavo Rodríguez, pionero en las revistas de vídeojuegos siendo el fundador de Club Nintendo México (en 1991); luego de que el también escritor confesara que padece una enfermedad pulmonar.

El también productor reconoció que la enfermedad le hizo perder bastante peso y aún se encuentra combatiéndola, pero confía en que le ganará.

A todos mis followers, o sea, quiero decir amigos:

Les agradezco que estén atentos de mi salud.

Una enfermedad pulmonar me atacó repentinamente y me hizo adelgazar mucho, todavía no se va pero ahora sí ya le estoy haciendo frente y le ganaré.

Gracias por su preocupación



Los amo