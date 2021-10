Anonymous se viraliza tras caída mundial de WhatsApp, Facebook e Instagram

MÉXICO.- Este lunes, las redes sociales WhatsApp, Facebook e Instagram reportaron fallas en su servicio. Incluso, TikTok y Telegram se cayeron y hasta el momento se mantienen con intermitencias.

En Twitter empezó a viralizarse "Anonymous", después de que una cuenta aseguró que esta red internacional estaba tras un "hackeo".

¿Anonymous hackeó las redes sociales? ¿Anonymous está detrás de esto?, fueron las preguntas que sobresalieron.

¿Qué habría dicho Anonymous?

La presunta cuenta de Anonymous escribió: “El mundo es un lugar mejor sin Facebook e Instagram”. Posteriormente apareció el tuit: “The world is on its knees".

The world is already a better place without Facebook and Instagram. #Anonymous — Anonymous (@YourAnonOne) October 4, 2021

“Los ingenieros tienen 10 horas para reaccionar”, escribieron en otro tuit.

Aquí algunas reacciones:

El día que Oxxo se apodero de Facebook, WhatsApp e Instagram! #Anonymous pic.twitter.com/CeIcB30Dh2 — Christopher Muñoz (@ChristopherK848) October 4, 2021

#Anonymous viendo lo que tengo en el grupo donde solo estoy yo: pic.twitter.com/qvbGSTHa6t — ✧.* Minnie 🎃🕷️|| chan month *.✧ (@Minnielvschris) October 4, 2021

Yo subiendo memes a Twitter mientras q #Anonymous hackea todas las redes sociales y la gente entra en crisis: pic.twitter.com/6vGJKZ0yy1 — •Soy.Irene • (@Buu20351608) October 4, 2021

WEY TE DAMOS A KUNNO PERO DEJAMOS EN PAZ TWITTER Y WATTPAD#Wattpad #Anonymous pic.twitter.com/bLM5wmETn1 — cherry🍒 (@Sunflower_vol0) October 4, 2021

