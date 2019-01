Anuncio de Gillette divide opiniones en Internet

NUEVA YORK (AP) — Una reacción negativa es la que ha tenido un anuncio de Gillette dirigido a un público masculino y que hace referencia al movimiento #MeToo (#AMíTambién), usuarios de las diferentes redes sociales acusan a la marca de menospreciar a los hombres, así mismo ha generado exhortos a boicotear a la compañía.

Pero Gillette afirma que no le importa la controversia. Desde su estreno el lunes, el mensaje difundido solo en internet tiene 19 millones de vistas en YouTube, Facebook y Twitter, un nivel de interés envidiable para cualquier marca.

El anuncio de casi dos minutos de la marca de productos para afeitarse de Procter & Gamble presenta a hombres y jóvenes que escenifican acciones de hostigamiento y de acoso sexual, y alienta a los hombres a “decir lo correcto” y “actuar de manera correcta”.

Enfrentar el hostigamiento, el acoso sexual y la masculinidad negativa es una gran tarea para una marca de productos para afeitarse. Muchos detractores afirmaron en redes sociales que el anuncio es insultante para los hombres y que está cargado de estereotipos.

El revuelo surge en un contexto en el que Gillette compite con nuevas marcas como Harry’s, Dollar Shave Club y otras que van tras los dólares de los consumidores “millennials”. Gillette controlaba aproximadamente el 70% del mercado estadounidense hace una década. El año pasado, su participación en el mercado se redujo a menos de 50%, según Euromonitor.

Allen Adamson, cofundador de la firma asesora de marcas Metaforce, describió el anuncio como un “Ave María” de Gillette, que tiene 117 años de antigüedad. Sin embargo, agregó que el revuelo en internet, positivo o negativo, rara vez hace la diferencia a largo plazo para una empresa, porque la memoria se desvanece rápidamente.

“Llamar la atención y causar conmoción no es tarea fácil, y ellos lo lograron”, declaró Adamson.

“La mayoría de los anunciantes se anuncian, y nadie lo nota porque hay mucho ruido en el mercado, así que llamar la atención es una gran ganancia, en especial para una categoría de bajo interés como una afeitadora”.

Por otra parte, el anuncio posiblemente no contribuya a vender muchos productos para afeitarse, agregó.

“Boys will be boys”? Isn’t it time we stopped excusing bad behavior? Re-think and take action by joining us at https://t.co/giHuGDEvlT. #TheBestMenCanBe pic.twitter.com/hhBL1XjFVo

— Gillette (@Gillette) 14 de enero de 2019