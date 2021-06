App de Google para Android falla y deja de funcionar: ¿cómo solucionarlo?

MÉXICO.- Google se actualizó y tiene fallas para los usuarios de Android de todo el mundo, quienes desde la tarde de ayer, lunes, empezaron a reportar que se cierra inesperadamente. Las aplicaciones como Podcast, Assistant, Lens o el feed de la pantalla de inicio tampoco funcionan correctamente.

Si te estás preguntando la razón de este problema, los sitios especializados en tecnología reportaron que se produce tras actualizar a la última versión de la aplicación, la 12.23.16.23.

Cuando los usuarios quieren iniciar la búsqueda o acceder a alguna aplicación que depende de la tecnología, como Assistant, se produce un cierre inesperado y en la pantalla aparece la leyenda: "Google continúa fallando".

Esta alerta permite obtener información, cerrar la app o reportar el problema, pero ninguna funciona.

Google parece saber que está ocurriendo algo, ya que está contestando a los usuarios, ofreciéndoles soluciones a través de Twitter.

Hi Ashwin, apologies for the inconvenience caused. Could you try a soft reboot by holding down the power button for 30 seconds and see if it works fine? Let us know if that helps. ^Mark